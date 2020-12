Bõlaide, Tijemba 18: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Arkanja in ewõr 195,543 oran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar walok ilo, Tijemba 17 raan eo. Tibaatmen eo an State health officials’ ear bareinwõt ripoot e 3,112 armej emōj aer jako im 169,745 raar mour jen nañinmej in.

• Gov. Asa Hutchinson ear kōjjeļā ilo Tijemba 10 raan ke ear kōmmane jet oktak kāāl ilo kōjjeļā ko an ikkijen health emergency ak kojjeļā in idiñ eo an kin coronavirus pandemic in im enaj kajjitōkļok ippen legislature eo ñan aer kweilok ippen doon einwot juon committee ñan aer jaboot (support) e public emergency plan eo. Ritel eo an Legislative ear ba ilo tōre ko tok elik ke rejab maroñ kweilok mokta jen an jemlok iiō in.

• Arkansas emoj an jino eleļok joñan in 25,000 wā in Pfizer e BioNTech eo ñan rijerbal in jikin ejmour ko ilo week in. UAMS Medical Center eo im Baptist Health Medical Center eo ilo Little Rock ilo kar Tijemba 15 raan eo. Ewor 15 jikin ko raar bok wa kein tarrin 2 tray, ilo kajojo tray kein ewor 975 doses. Jonoul jiljino bar jikin takto im Tibaatmen eo an jikin ajmour rar maron bok 1 wot tray. Wā ko jet raar ilok ñan imōn kauno ko ñan aer leļok wā kein ñan 60 imōn taktō ko redik.

• Ripoot eo an Arkansas official ear kwaļok ke ilo kar Tijemba 16 raan eo ear wallōñļok oran ro im raar jako jen mour in kin jonan in 58, ekōmman bwe en alen kein karuo iumwin jejo week ko ilo juon raan in an ļapļok.

• Hutchinson ear kwaļok ilo Tijemba 15 raan eo ke Tibaatmen eo an jikin Ejmour ear kōmmane juon kakien nan kaben rule ko nan kajojo bejnej(business) ko. Juon rikenono jen tibaatmen eo an jikin ejmour ear ba ke kaben ko nae rule kein nan kajojo bejnej kein enaj jinoe ilo Tijemba 7 raan, im ekoba jikin ko jet im rej loe ke ekomman bwe en loñ armej ie ilo an week in Kirijmoj im ej pedo tok.

Translation: Marshellese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/dec/18/friday-dec-18-five-things-know-about-covid-19-arka/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2020/dec/18/viernes-18-de-diciembre-cinco-hechos-importantes-s/