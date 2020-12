VIERNES, 18 de DICIEMBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English and Spanish. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha confirmado un total de 194,543 casos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 18 de diciembre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 3,112 muertes por Covid- 19 y 169,745 personas recuperadas.

• El gobernador Asa Hutchinson anunció el 10 de diciembre que estaba renovando su pronunciamiento de emergencia de salud pública en respuesta a la pandemia de coronavirus y que él pediría a la Legislatura se reunirán como en una junta de Comité Plenario para "apoyar y ratificar la emergencia pública actual". Los líderes legislativos declararon más tarde que no se reunirán antes de fin de año.

• Esta semana Arkansas comenzó a distribuir sus 25,000 dosis iniciales de la vacuna Pfizer y BioNTech a los trabajadores del sector salud. El 15 de diciembre el Centro Médico UAMS y el Centro Médico Baptist Health en Little Rock recibieron cada uno dos bandejas, cada una con 975 dosis. Otros dieciséis hospitales y el Departamento de Salud recibieron una bandeja cada uno. Se designaron otros envíos para que las farmacias entreguen la vacuna a unos 60 hospitales más pequeños.

• El 16 de diciembre, la cifra oficial de muertes por coronavirus en Arkansas aumentó en 58, estableciendo un máximo de fallecimientos en un día, por segunda vez en menos de una semana. La epidemióloga estatal Jennifer Dillaha declaró que la aceleración de las muertes es “el resultado del alto número sostenido de casos que estamos experimentando en Arkansas.

• Hutchinson declaró el 15 de diciembre que el Departamento de Salud estaba llevando a cabo un " bombardeo de cumplimiento" de 10 días para hacer cumplir sus reglas para las empresas. Un portavoz del Departamento de Salud declaró el 7 de diciembre que se dio inicio al esfuerzo de ejecución de la ley "e incluyó un enfoque en las instalaciones que probablemente verán grandes volúmenes de clientes en las semanas próximas a las vacaciones de Navidad".

