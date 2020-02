Motor sports results

Lucas Oil Series

Sunday

LAKE CITY, Fla. -- Sunday night's feature race top finishers from the Lucas Oil Late Model Dirt Series event at All-Tech Raceway with driver, hometown, starting position in parentheses and earnings:

Jonathan Davenport, Blairsville, Ga. (4), $11,500 Mike Marlar, Winfield, Tenn. (8), $6,000 Brandon Sheppard, New Berlin, Ill. (10), $4,100 Shane Clanton, Locust Grove, Ga. (11), $3,250 Jimmy Owens, Newport, Tenn. (24), $3,550 Devin Moran, Dresden, Ohio (2), $2,300 Tim McCreadie, Watertown, N.Y. (1), $2,700 Josh Richards, Shinnston, W.Va. (23), $2,100 Billy Moyer Jr., Batesville (17), $1,900 Gregg Satterlee, Indiana, Pa. (12), $1,100

Lap leaders -- Moran 1-19, Daveport 20-50. Top qualifier -- McCreadie, 17.892 seconds (100.604 mph). Heat winners -- McCreadie, Mark Whitener, Moran, Davenport. B-Main winners -- Moyer, Dennis Erb Jr.

Saturday

GIBSONTON, Fla. -- Saturday night's feature race top finishers from the Lucas Oil Late Model Dirt Series event at East Bay Raceway Park with driver, hometown, starting position in parentheses and earnings:

Brandon Sheppard, New Berlin, Ill. (11), $12,100 Devin Moran, Dresden, Ohio (1), $6,200 Tyler Erb, New Waverly, Texas (8), $4,200 Brian Shirley, Chatham, Ill. (6), $2,750 Shane Clanton, Locust Grove, Ga. (3), $2,250 Rick Eckert, York, Pa. (17), $1,800 Tim McCreadie, Watertown, N.Y. (7), $2,200 Shanon Buckingham, Morristown, Tenn. (23), $2,000 Jonathan Davenport, Blairsville, Ga. (19), $2,200 Billy Moyer Jr., Batesville (2), $1,800

Others

22.Billy Moyer, Batesville (25), $1,000

Lap leaders -- Moran 1-12, Clanton 13-17, Moran 18-37, Sheppard 38-50. Top qualifier -- Moyer Jr., 14.485 seconds (82.761 mph). Heat winners -- Moran, Clanton, Josh Richards, Moyer Jr., Jimmy Owens, Shirley. B-Main winners -- Davenport, Matt Cosner, Tanner English.

Arizona Dirt Tour

CASA GRANDE, Ariz. -- Sunday night's feature race top finishers from the Arizona Dirt Track Tour IMCA modified event at Central Arizona Speedway:

Chaz Baca, Mesa, Ariz. Tim Ward, Harcourt, Iowa Ricky Thornton Jr., Chandler, Ariz. Jeff Taylor, Cave City Casey Arneson, Fargo, N.D. Collen Winebarger, Corbett, Ore. Mark Carrell, Redmond, Ore. John Hansen, Brush, Colo. Marlyn Seidler, Underwood, N.D. Alex Stanford, Chowchilla, Calif.

Others

18.Clay Norris, Searcy

21.Drew Armstrong, Alexander

Heat winners -- Winebarger, Russell Allen, Arneson, Armstrong, Carrell. B-Main winners -- Kelsy-Ann Hayes, Zachary Madrid. Nonqualifying Arkansans -- Heath Grizzle, Drasco; Mark Norris, Searcy

