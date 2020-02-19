Tuesday’s scores

BOYS
6A-CENTRAL
North Little Rock 72, LR Catholic 64 Bryant 81, FS Southside 54 LR Central 52, Cabot 43 Conway 56, FS Northside 48
5A-CENTRAL
Pine Bluff 48, LR Hall 36 Maumelle 61, LR Parkview 57 Jacksonville 69, Sylvan Hills 63
5A-EAST
Marion 54, Mountain Home 38 West Memphis 48, Jonesboro 45 Greene Co. Tech 58, Searcy 51 Nettleton 76, Paragould 51
5A-SOUTH
Sheridan 43, LR Fair 40 Texarkana 64, Hot Springs Lakeside 33 Hot Springs 56, Benton 38
5A-WEST
Beebe 52, LR Christian 49 Vilonia 67, Greenbrier 26 Siloam Springs 56, Greenwood 32 Russellville 78, Alma 58
4A-5
Mills 82, Stuttgart 61 Pulaski Academy 54, Wynne 34 Joe T. Robinson 72, LR Mc-Clellan 60
4A-8
Camden Fairview 47, Star City 42 Monticello 55, Warren 50 Magnolia 88, Hamburg 42
GIRLS
6A-CENTRAL
Bryant 49, FS Southside 20 LR Central 58, Cabot 31 FS Northside 86, Conway 69
5A-CENTRAL
LR Hall 51, Pine Bluff 39 LR Parkview 43, Maumelle 39 W. Chapel 44, White Hall 27 Jacksonville 52, Sylvan Hills 45
5A-EAST
Mountain Home 46, Marion 30 W. Memphis 57, Jonesboro 54 Greene Co. Tech 52, Searcy 39 Nettleton 48, Paragould 30
5A-SOUTH
Lake Hamilton 71, El Dorado 41 Sheridan 73, LR Fair 33 HS Lakeside 61, Texarkana 35 Hot Springs 44, Benton 28
5A-WEST
Vilonia 67, Greenbrier 26 Greenwood 80, Siloam Springs 44 LR Christian 64, Beebe 35 Russellville 59, Alma 55
4A-5
Pulaski Academy 66, Wynne 17 Stuttgart 63, Mills 16 LR McClellan 70, Joe T. Robinson 58 Forrest City 68, Lonoke 56
4A-8
Star City 54, C. Fairview 32 Warren 65, Monticello 33 Magnolia 50, Hamburg 23
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