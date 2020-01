Arkansas Outdoors Calendar

Calendar

JANUARY

16 Searcy chapter of Ducks Unlimited sponsor banquet. Astrid Rose Event Center. William Hamill (501) 827-8485 or William.hamill@att.net

16 Wheatley chapter of Ducks Unlimited banquet. Wheatley Civic Center. Robin Gehring (870) 734-7118 or rgcrawmomma@aol.com

18 Newport chapter of Ducks Unlimited banquet. Silver Moon Club. Thomas Crosslin (870) 664-0234 or crosslin@arkansassteel.com

18 Piggott chapter of Ducks Unlimited banquet. Clay County Fairgrounds. Joey Rahn (870) 634-6775 or rahnj70@gmail.com

18 Holly Grove chapter of Ducks Unlimited banquet. Tri-State Farmers Association. Stanley Powell (870) 270-7331 or spowell4@yahoo.com

