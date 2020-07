VIERNES, 10 de JULIO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado un total de 26,052 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo informado la mañana del 10 de julio. Los oficiales de salud del estado también reportaron un total de 309 muertes y 19,992 personas recuperadas.

• Funcionarios estatales anunciaron el 9 de julio, que las escuelas están programadas para iniciar la semana del 24 de agosto, a más tardar el 26 de agosto; para que los distritos cuenten con un mayor tiempo para realizar los ajustes necesarios, crear las condiciones y ajustar el método de aprendizaje combinado. La mayoría de los distritos tenían programado comenzar el semestre de otoño el 13 de agosto.

• En su conferencia de prensa casi diaria sobre la pandemia, el gobernador Asa Hutchinson el 8 de julio dijo que había recibido informes de que, en el condado de Washington, había personas esperando en la fila para realizarse una prueba. Los funcionarios de salud han decidido ampliar el horario de atención en la unidad del Departamento de Salud del Condado del referido condado en Fayetteville de 7 a.m. a 7 p.m.

• Según Mike Preston, Secretario del Departamento de Comercio, después de llegar al punto máximo de 122,522, las solicitudes para la continuidad de Seguros de Desempleo bajaron a 97,966 el 7 de julio.

• Esta semana varias ciudades, entre ellas Conway, Hot Springs, Maumelle y Rogers publicaron reglamentos promoviendo el uso de cubrebocas en áreas y lugares públicos. Se unieron a Fayetteville y Little Rock, quienes el mes pasado aprobaron medidas similares con relación al uso de cubrebocas.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/jul/10/friday-july-10-five-things-know-about-covid-19-ark/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/jul/10/bolaide-julae-10-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-/