Bõlaide, Juļae 17: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

• Arkanja in ewōr 31,114 oran confirmed keej in covid-19, jen kar jinoun an waļok nañinmej in, ekkar ñan data im meļeļe ko raar likut mejatoto jibboñin Juļae 17 raan eo. Ekkar ñan ripoot eo an State health officials, ewōr 341 oran armej im raar mej jen nańinmej in im 24,195 armej raar mour.

• Jinoe ilo Juļae 20 raan, kajojo ro ilo aolep state in renaj aikuj ekkōnak mask ñan jipañ kadikļok ajeeded in nañinmej in. Kōjjeļā in ear itok jen Gov. Asa Hutchinson ilo Juļae 16 raan eo. Ilo an kōmmane kwon in an bwe aolep armej ren ekkōnak mask ilo aolep kajojo jikin ko ilo public ijoko me ekkā an ajeeded kij in jen ro me rejjab jokwe ilo juōn wōt em bareinwōt katoļok kōjwoj jen doon kin joñan in 6ne aetokin.

• Nōmba ko ikkijen ro rej pād ilo jikin nañinmej ko ej wanlōñļok wōt ilo week in im kōmman bwe en likkun ļapļok ilo Juļae 16 raan eo, ekōmman bwe 470 rinañinmej in Arkansa rej pād ilo hospital.

• Jiljino rikweilok rein ak member rein jen Arkansas’ congressional delegation raar jilikinļok juōn leta ilo Juļae 13 raan eo ńan Vice President Mike Pence eo im ej jerbal ilo White House im leta in ej ikkijen an iiet jet iaan kein jerbal ko ñan kōmman kakōlkōl kein.

• Arkansas ear loe joñan rekoot (record) in nōmba in keej kāāl in nañinmej in ilo kajojo raan ko jen Juaļe 11 raan eo kin joñan in 1,061, ekōmman bwe en kein kajuōn an wallōñļok.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/jul/17/friday-july-17-five-things-know-about-covid-19-ark/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2020/jul/17/viernes-17-de-julio-cinco-hechos-importantes-sobre/