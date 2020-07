Thursday's professional golf scores

PGA Tour

The Memorial Tournament

At Muirfield Village Golf Club

Dublin, Ohio

Purse: $9.3 million

Par 72, 7,456 yards

First of four rounds

66 (-6)

Tony Finau35-31

67 (-5)

Ryan Palmer33-34

68 (-4)

Brendan Steele35-33

Gary Woodland33-35

69 (-3)

Charles Howell III33-36

Lucas Glover36-33

Jon Rahm35-34

70 (-2)

Luke List35-35

Mark Hubbard37-33

Ryan Moore36-34

Max Homa34-36

Jordan Spieth36-34

Patrick Cantlay35-35

Patrick Rodgers34-36

Jimmy Walker35-35

Rory McIlroy36-34

Harris English35-35

71 (-1)

Byeong Hun An36-35

Scottie Scheffler35-36

Patrick Reed34-37

Vijay Singh33-38

Paul Casey36-35

Tiger Woods36-35

Chez Reavie37-34

72 (E)

Xinjun Zhang36-36

Louis Oosthuizen36-36

Wyndham Clark38-34

Matt Wallace37-35

Scott Piercy38-34

Abraham Ancer35-37

C.T. Pan38-34

Carl Pettersson36-36

Ernie Els36-36

Marc Leishman38-34

Lanto Griffin37-35

Sergio Garcia34-38

Phil Mickelson37-35

Brooks Koepka36-36

Jim Furyk35-37

Jason Dufner37-35

Christiaan Bezuidenhout37-35

73 (+1)

Sepp Straka36-37

Alex Noren35-38

Keegan Bradley35-38

Joaquin Niemann37-36

Stewart Cink36-37

Bryson DeChambeau36-37

Jim Herman39-34

Jason Day37-36

Rory Sabbatini38-35

Si Woo Kim35-38

Steve Stricker37-36

Shane Lowry37-36

Justin Rose34-39

Daniel Berger36-37

Corey Conners35-38

Adam Long36-37

Dylan Frittelli35-38

Also

79 (+7)

Andrew Landry40-39

82 (+10)

David Lingmerth42-40

European PGA Tour

Euram Bank Open

At Golf Club Adamstal

Ramsau, Austria

Purse: $568,825

Par 70, 6,473 yards

Second of four rounds

128 (-12)

Joost Luiten, Netherlands65-63

130 (-10)

Philip Eriksson, Sweden64-66

Joel Stalter, France65-65

131 (-9)

Julien Brun, France67-64

132 (-8)

Christofer Blomstrand, Sweden65-67

Deyen Lawson, Australia63-69

Chris Robb, Scotland68-64

John Catlin, United States66-66

133 (-7)

Gudmundur Kristjansson, Iceland67-66

Daniel Gavins, England68-65

Alexander Knappe, Germany66-67

Richard Mansell, England67-66

Mateusz Gradecki, Poland67-66

Robin Petersson, Sweden69-64

Robin Sciot-Siegrist, France67-66

Scott Fernandez, Spain71-62

134 (-6)

Jordan Wrisdale, England64-70

Lorenzo Gagli, Italy70-64

Stanislav Matus, Czech Republic63-71

Ricardo Gouveia, Portugal67-67

Garrick Higgo, South Africa65-69

Oliver Lindell, Finland64-70

Scott Gregory, England66-68

135 (-5)

Thomas Rosenmuller, Germany68-67

Lukas Lipold, Austria69-66

Edouard Dubois, France66-69

Ross McGowan, England65-70

Oscar Lengden, Sweden68-67

Dominic Foos, Germany67-68

Marcel Siem, Germany69-66

Lukas Nemecz, Austria68-67

136 (-4)

Jonas Kolbing, Germany68-68

Max Schmitt, Germany69-67

Jonathan Thomson, England67-69

Bernd Ritthammer, Germany68-68

Adri Arnaus, Spain66-70

Matt Ford, England66-70

Damien Perrier, France69-67

Santiago Tarrio, Spain65-71

Pedro Oriol, Spain68-68

Hinrich Arkenau, Germany69-67

Timon Balti, Austria68-68

Haraldur Magnus, Iceland70-66

Andrew Wilson, England65-71

137 (-3)

Markus Brier, Austria69-68

Rikard Karlberg, Sweden70-67

Filippo Bergamaschi, Italy70-67

Scott Vincent, Zimbabwe67-70

N. Von Dellingshausen, Germany67-70

Hurly Long, Germany69-68

Victor Riu, France66-71

Allen John, Germany67-70

Joel Girrbach, Switzerland69-68

Sebastian Heisele, Germany71-66

Francesco Laporta, Italy71-66

Felix Mory, France68-69

Marcel Schneider, Germany69-68

138 (-2)

Niklas Norgaard Moller, Denmark70-68

Enrico Di Nitto, Italy68-70

Frederico Maccario, Italy68-70

Jens Dantorp, Sweden68-70

Mikael Lundberg, Sweden72-66

Simon Forsstrom, Sweden70-68

Ondrej Lieser, Czech Republic65-73

Stuart Manley, Wales70-68

Ivan Cantero Gutierrez, Spain69-69

David Boote, Wales69-69

Missed the cut

142 (+2)

Pep Angles, Spain70-72

Korn Ferry Tour

TPC San Antonio

Championship

At TPC San Antonio-AT&T Oaks Course

San Antonio

Purse: $600,000

Par 72, 7,494 yards

Second of four rounds

135 (-9)

Austin Smotherman66-69

137 (-7)

Derek Ernst69-68

Paul Barjon67-70

Max McGreevy67-70

Roberto Díaz71-66

138 (-6)

Dan McCarthy69-69

Max Greyserman67-71

Eric Cole73-65

Ollie Schniederjans67-71

Kyle Reifers71-67

139 (-5)

John VanDerLaan69-70

Whee Kim71-68

Davis Riley70-69

Ben Kohles70-69

Charlie Saxon70-69

Conrad Shindler70-69

140 (-4)

Ben Martin71-69

Joshua Creel73-67

Stephen Franken70-70

Tyrone Van Aswegen66-74

Justin Lower71-69

Sangmoon Bae71-69

Taylor Pendrith73-67

Michael Miller69-71

Max Rottluff73-67

141 (-3)

Dawie van der Walt74-67

Andrew Novak71-70

Scott Gutschewski69-72

Jake Knapp72-69

Chad Ramey71-70

Wes Roach73-68

Billy Kennerly69-72

Chandler Blanchet72-69

Nick Arman69-72

142 (-2)

Peter Uihlein73-69

Jared Wolfe68-74

Steve Lewton69-73

Paul Haley II71-71

Jack Maguire74-68

Sean O'Hair71-71

Carl Yuan71-71

Scott Langley73-69

Martin Piller67-75

Lee Hodges71-71

Tommy Gainey72-70

Harrison Endycott70-72

Vince India71-71

143 (-1)

Steve LeBrun71-72

Anders Albertson75-68

Ben Taylor73-70

Justin Hueber74-69

Adam Svensson73-70

Blayne Barber74-69

Callum Tarren70-73

José de Jesús Rodríguez71-72

Brandon Harkins71-72

Dylan Wu70-73

Wesley Bryan68-75

David Kocher76-67

Alex Prugh72-71

Nick Hardy73-70

Ryan Ruffels71-72

144 (E)

Matt Atkins71-73

Chase Wright75-69

Ben Silverman72-72

David Lipsky75-69

Will Zalatoris77-67

Rick Lamb73-71

Erik Compton72-72

Kevin Dougherty71-73

Daniel Miernicki75-69

Brad Hopfinger73-71

Zach Wright73-71

Taylor Montgomery74-70

Mito Pereira73-71

Jim Knous75-69

Brady Schnell71-73

Grant Hirschman73-71

Missed the cut

146 (+2)

Taylor Moore72-74

149 (+5)

Nicolas Echavarria74-75