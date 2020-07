VIERNES, 17 de JULIO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado un total de 31,114 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo informado la mañana del 17 de julio. Los oficiales de salud del estado también reportaron un total de 341 muertes y 24,195 personas recuperadas

• A partir del 20 de julio, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo el estado para frenar la propagación del virus, el gobernador Asa Hutchinson lo anunció el 16 de julio. El mandato requiere que las personas usen cubrebocas faciales en todos los lugares públicos, donde están expuestos a personas ajenas del hogar y mantener el distanciamiento de 6 pies o más de ser posible. Existen excepciones, si una persona está ingiriendo alimentos o bebidas, en un servicio de culto y para menores de 10 años. Una violación al mandato es un delito menor sancionable con multas de hasta $500.

• El número de hospitalizaciones continuó aumentando esta semana y alcanzó un récord el 16 de julio, de 470 personas en hospitales de Arkansas.

• Seis miembros de la delegación del Congreso de Arkansas enviaron una carta el 13 de julio al vicepresidente Mike Pence solicitándole a la Casa Blanca que atienda la escasez de ciertos materiales necesarios para detectar el virus en el país. Las pruebas se escasearon durante unos días esta semana, derivado de la cancelación de un contrato de un laboratorio de Memphis con hospitales de Arkansas.

• El 11 de julio, Arkansas registro un número récord de casos nuevos de 1,061, la primera vez que los casos detectados superan los 1,000 contagios.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/jul/17/friday-july-17-five-things-know-about-covid-19-ark/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/jul/17/bolaide-julae-17-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-/