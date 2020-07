Local auto results

LOCAL/REGIONAL

RESULTS

I-30 Speedway

Saturday night's feature race top finishers from I-30 Speedway in Little Rock:

SOUTHERN OUTLAW LATE MODEL SERIES 1. Rick Hearnsberger; 2. Buddy Wilkins; 3. Terry A. Henson; 4. Mike Carr; 5. Cole Farmer; 6. Drake Findley; 7. Wesley Wise; 8. Henry Gustavus; 9. Nathan Brown; 10. Edward Hoyer. Heat winners -- Wilkins, Carr, Hearnsberger.

FACTORY STOCK SUMMER SHOWDOWN 1. Brad Calhoun; 2. Patrick Linn; 3. Devon Andrews; 4. Scooter Scruggs; 5. Edwin Wells; 6. Chuck Sanders; 7. Kevin Atkinson; 8. Kevin Swaims; 9. Jeremy Kester; 10. Gage Raines. Heat winners -- Calhoun, Andrews, Louis Gibbs, Cody Lowe, Linn, Swaims. C-Main winners -- Garrett Hatfield, J.T. Goodson. B-Main winners -- Scruggs, Atkinson.

IMCA MODIFIED 1. Drake Findley; 2. Bryce Clark; 3. Jason Eddy; 4. David Baser; 5. Chris Carter. Heat winners -- Chuck Sanders, Carter, Findley.

MINI-STOCK 1. Dwayne Dumas; 2. Michael Davis; 3. Jayde Robertson; 4. Rod Ware; 5. Willard Taylor. Heat winners -- Kenny Morden, Dumas.

MOD-LIGHT 1. Bryce Vowan; 2. Chris Tucker; 3. Benny Baker; 4. Blake Wilson; 5. Kyle Purifoy. Heat winners -- Purifoy, Wilson.

Riverside International Speedway

WEST MEMPHIS -- Saturday night's feature race top finishers from Riverside International Speedway:

305 SPRINT 1. Howard Moore; 2. Dale Howard; 3. Eddie Gallagher; 4. Jan Howard; 5. Andy McElhannon. Heat winners -- D. Howard, Rick Kahler, Matthew Bauldwin.

LATE MODEL 1. Brandon Poppenheimer; 2. T.J. Hughes; 3. Dillon Knight; 4. Otis Lester; 5. Bubba Wilburn. Heat winners -- Hughes, Poppenheimer.

MODIFIED 1. Clay Caldwell; 2. Brandon Poppenheimer; 3. Dillon Knight; 4. Jeremy Dalton. 5. Shane Mendoza. Heat winners -- Poppenheimer, Caldwell.

MINI-SPRINT 1. Matthew Bauldwin; 2. Dusty Young; 3. Jake Jones; 4. Dalton Fleetwood; 5. Darl Parvin. Heat winners -- Bauldwin, Young.

STOCK 1. Justin Glover; 2. Landon Coke; 3. Joey Brock; 4. Randall Schlafer; 5. Ricky Losch. Heat winners -- Glover, Nate Campbell, Johnny Gustavus.

Crowley's Ridge Raceway

PARAGOULD -- Saturday night's feature race top finishers from Crowley's Ridge Raceway:

LATE MODEL 1. Kyle Downs; 2. Mark Nichols; 3. Scott Bell; 4. Dewayne Kiefer; 5. Scott Tracer. Heat winner -- Jeff Jordan.

IMCA MODIFIED 1. Scott Crites; 2. Shannon Brack; 3. Cayden Mitchell; 4. Paul Reeder; 5. Shane Hight, Heat winners -- Pappie Leonard, Crites.

STREET STOCK 1. Mark Byram; 2. Robert Hazelwood; 3. Shane Combs; 4. Brandon Harris; 5. Daren Jordan. Heat winner -- Byram.

FACTORY STOCK 1. Travis Goodman; 2. Jeremy Rothe; 3. Riley Moore; 4. Rodney Moore; 5. Terry Hill. Heat winners -- Dean Wilder, Ri. Moore.

RIDGE RUNNER 1. Marcus Hinkle; 2. Daniel Matthews; 3. Neal Galyean; 4. James Hinkle; 5. Kyler Shaw. Heat winners -- Dusty Murray, J. Hinkle, Matthews.

Centerville Dragway

CENTERVILLE -- Weekend top finishers from Centerville Dragway with finishing position, driver, reaction time, dial-in in parentheses, elapsed time and speed:

Sunday

SUPER PRO

L. Cunningham.054(4.91)4.92136 Avery Hampton-.011f(7.20)----

SF Ronnie Clendinin.039(5.41)5.43128

PRO/NO ELECTRONICS

Jackson Rogers.009(10.04)10.0566 Bucky Mayfield.044(6.50)6.54106

SF John Geels.063(8.17)8.2181

STREET

John Norman.056(10.25)10.2993 Jeff Bowman.146(11.55)11.5591

SF Red Bailey.303(9.96)10.06101

SF Roy Cook.069(12.08)12.0687

JR. DRAGSTER

Thomas Williams.020(8.58)8.5974 Race Rogers.061(8.80)8.8972

SF Joe Brooks-.034f(9.33)9.3968

Saturday

TRUE STREET PRO TREE

Jackson Rogers.123(11.00)11.2173 Josh Williams.357(11.43)11.6093

SF Brandon Ramsey.293(10.71)10.7999

ASCS

OSBORN, Mo. -- Friday night's feature race top finishers from the American Sprint Car Series national tour event at U.S. 36 Raceway with starting position in parentheses:

Sam Hafertepe Jr. (4), Sunnyvale, Texas Blake Hahn (5), Sapulpa, Okla. Ayrton Gennetten (11), Versailles, Mo. Harli White (3), Lindsay, Okla. Matt Covington (10), Glenpool, Okla.

Others

Jordon Mallett (23), Greenbrier

Lap leaders -- White 1-6, Hafertepe 7, White 8, Hafertepe 9-30. Heat winners -- Riley Goodno, Shayle Bade, Jay Russell, Hafertepe. B-Main winner -- Crockett.

Lucas Oil Series

Sunday

WHEATLAND, Mo. -- Sunday night's feature race top finishers from the Diamond Nationals Lucas Oil Late Model Dirt Series event at Lucas Oil Speedway with finishing position, driver, hometown, starting position in parentheses and earnings:

Chris Ferguson, Mount Holly, N.C. (1), $12,000 Jonathan Davenport, Blairsville, Ga. (9), $7,500 Shane Clanton, Locust Grove, Ga. (7), $4,900 Rick Eckert, York, Pa. (12), $2,750 Shanon Buckingham, Morristown, Tenn. (2), $3,650

Others

Billy Moyer Jr., Batesville (4), $2,475 Billy Moyer, Batesville (3), $1,000

Lap leaders -- Ferguson 1-8, Moyer 9, Ferguson 10-50. Top qualifier -- Ferguson, 14.838 seconds (90.983 mph). Heat winners -- Ferguson, Moyer, Buckingham, Moyer Jr. B-Main winners -- Kyle Bronson, Tim McCreadie.

Saturday

WHEATLAND, Mo. -- Saturday night's feature race top finishers from the Show Me 100 Lucas Oil Late Model Dirt Series event at Lucas Oil Speedway with finishing position, driver, hometown, starting position in parentheses and earnings:

Payton Looney, Republic, Mo. (1), $20,000 Kyle Strickler, Mooresville, N.C. (3), $10,000 Shanon Buckingham, Morristown, Tenn. (4), $6,000 Chris Ferguson, Mount Holly, N.C. (5), $4,000 Ricky Thornton Jr., Chandler, Ariz. (2), $3,500

Others

Billy Moyer Jr., Batesville (19), $1,350 Billy Moyer, Batesville (20), $1,200

Lap leaders -- Looney 1-7, Buckingham 8-20, Looney 21-100. Top qualifier -- Looney, 15.537 seconds (86.889 mph). Heat winners -- Looney, Strickler, Thornton, Buckingham. B-Main winners -- Earl Pearson Jr., Josh Richards.

Friday

GRANITE CITY, Ill. -- Friday night's feature race top finishers from the Lucas Oil Late Model Dirt Series event at Tri-City Speedway with finishing position, driver, hometown, starting position in parentheses and earnings:

Tyler Erb, New Waverly, Texas (3), $12,000 Billy Moyer Jr., Batesville (2), $5,500 Jonatan Davenport, Blairsville, Ga. (6), $3,500 Shane Clanton, Locust Grove, Ga. (5), $2,750 Tyler Bruening, Decorah, Iowa (8), $2,250

Lap leaders -- Moyer Jr. 1-21, Erb 22-50. Top qualifier -- Kolby Vandenbergh, 14.186 seconds (95.164 mph). Heat winners -- Kyle Strickler, Erb, Moyer Jr., Devin Moran. B-Main winners -- Jimmy Owens, Johnny Scott. Nonqualifying Arkansan -- Billy Moyer, Batesville