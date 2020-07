VIERNES, 31 de JULIO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado un total de 41,759 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada en la mañana del 31 de julio. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 442 muertes y 34,737 personas recuperadas

• El gobernador Asa Hutchinson declaró el 30 de julio que estaba autorizando a 14 miembros de la Guardia Nacional para apoyar al Departamento de Salud de Arkansas en el soporte operativo. El secretario interino del Departamento de Salud, Dr. José Romero anunció ese mismo día que el estado dejaría de requerir pruebas, antes de cirugías opcionales y dejaría la decisión individual a los hospitales.

• La Unidad Regional Delta, una prisión estatal en el condado de Chicot, experimentó una gran escala de brotes del virus, cuando más de 100 prisioneros dieron positivo, declararon las autoridades el 29 de julio.

• El 28 de Julio, los legisladores acordaron enviar $7 millones de dólares en fondos federales a la región del Noroeste de Arkansas para ayudar a controlar el brote de Coronavirus que ha causado un número desproporcionado de enfermedades en las comunidades de Hispanos y Marshallese de la región. La decisión, en oposición a una votación previa, significa que la región tendrá más dinero para el seguimiento de contactos en esas comunidades.

• Arkansas gastará $10 millones de dólares federal para comprar dispositivos de acceso a Wi-Fi para familias con niños en edad escolar, declaró Hutchinson el 27 de julio.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/jul/31/friday-july-31-five-things-know-about-covid-19-ark/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/jul/31/bolaide-julae-31-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-/