Bõlaide, Juun 5: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Ewōr kio 8,425 armej em̗ōj aer bōk nan̄inmej in covid-19 ilo Arkansas in wōt, ekkar n̄an mel̗el̗e ko rar diwōj tok jen ra eo an jikin ājmour an Arkansas in ilo jibbon̄ in Bōl̗aide eo. Em̗ōj an bar alikkar ippān ritōl ro ad ilo jikin ājmour eo ke ewōr 151 armej em̗ōj aer jako im 5,919 armej em̗ōj aer mour jen nan̄inmej in.

• Ej l̗ōñlok wōt jon̄an wōran nōm̗ba in armej ro ejjel̗o̗k kakōl̗l̗e in kōronabaerōj ippāer, bōtaab rar kakōlkōl im lo ke eppād nan̄inmej in ippāer. Wāween in ewal̗o̗k n̄an jimattan in aolepān armej ro ilo Arkansas in me em̗ōj aer bōk nan̄inmej in, ekkar n̄an an ritōl ro ilo ra eo an jikin ājmour kar ba ilo M̗ae 29 eo.

• Ej lōn̄l̗o̗k wōt rinan̄inmej ilo m̗ōn bao ko, ekkar n̄an mel̗el̗e ko jen ritōl ro ilo jikin ājmour ilo M̗ae 30 eo. Ium̗win emān raan wiik eo l̗o̗k, jon̄an wōran rinan̄inmej ro rej jerbal ilo m̗ōn bao ko ar l̗ōñl̗o̗k jen 66, n̄an 286. Elōn̄l̗o̗k jen 100 em̗ōj aer mour jen nan̄inmej in ilo M̗ae 30 eo.

• Kabna Hutchinson ear ba ilo Juun 3 raan eo ke kōttōpar eo in bwe Arkansas en kōm̗m̗an 120,000 kakōlkōl ilowaan ōt allon̄ in Juun - el̗apl̗o̗k jen kar kōttōpar eo an ilo allon̄ eo l̗o̗k. Mel̗el̗ein ke renaaj kōm̗m̗an 30,000 kakōlkōl ko ilo juon wiik ilowaan wōt allon̄ in.

• Ilo an l̗apl̗o̗k nan̄inmej in im tōpar 8,000 armej ilo Juun 3 raan eo, Kabna Hutchinson ear ba ke Arkansas ejan̄in pojak n̄an pepe eo an kein karuo n̄an kōpel̗l̗o̗k peejnej (business) ko im jikin ko jet rejan̄in pel̗l̗o̗k. Elon̄ iaan case ko rekāāl rej jen Northwest Arkansas. Arkansas ear jino kōpel̗l̗o̗k jet iaan peejnej (business) ko im jikin ko jet ilo kar M̗ae 4 raan eo.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jun/05/friday-june-5-five-things-know-about-covid-19-arka/

SPANISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jun/05/viernes-5-de-junio-cinco-hechos-importantes-sobre-/