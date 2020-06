VIERNES, 5 de JUNIO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado 8,425 casos de Covid – 19, de acuerdo a lo informado la mañana del viernes. Los oficiales de salud del estado también reportaron un total de 151 muertes y 5,919 gentes recuperadas.

• El número de gentes que no tiene síntomas cuando se hace la prueba y sale positiva está aumentando. Tales casos suman cerca de la mitad de las personas que han resultado positivas, dijeron los oficiales de salud el 29 de mayo.

• Los casos asociados con la industria avícola están incrementándose, dijeron los oficiales el 30 de mayo. A lo largo de cuatro días durante la semana pasada, el número de casos activos entre los trabajadores de la industria avícola aumentó a 66, con un total de 286 infectados. Para el 30 de mayo, más de otros 100 casos se habían recuperado.

• Hutchinson anunció el 3 de junio la meta de hacer la prueba a 120, 000 arkanseños en junio – el doble de la meta que había planteado el mes pasado y que equivale a 1% de la población estatal cada semana.

• Mientras el número de casos acumulados alcanzaron a 8, 000 el 3 de junio, Hutchinson dijo que el estado no estaba listo para entrar a la segunda fase de reapertura. Muchos casos nuevos están en NorthWest Arkansas. El 4 de mayo el estado entró a su primera fase de relajamiento de restricciones en negocios y reuniones.

Traducción: Olimpia Underwood

ENGLISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jun/05/friday-june-5-five-things-know-about-covid-19-arka/

MARSHALLESE: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jun/05/bolaide-juun-5-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-co/