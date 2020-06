Bõlaide, Juun 12: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkanja ewōr 10,816 tarlep in nainñmej in covid-19 jen jinoun kar nanñinmej in, ekkar ńan data im meļeļe ko raar likut ilo mejatoto iien jibbon̄ in Juun 12 raan eo. Ekkar ńan ripoot eo an state health officials, ewōr 171 oran armej im raar mej jen nańinmej in im 7,351 armej raar mour.

• Gov. Asa Hutchinson ekar kōjjeļa ilo Juun 10 raan eo ke jej pojen deļoñe phase 2 ilo aer nej jino kōpeļok aolep imōn mōñā ko, Imōn alooj eo eļap, baar ko im bareinwōt peejnej(business) ko remaroñ kadeloñ elōñ armej ilo Juun 15. Meļeļe kein raar itok ilo an wanlōñļok wōt oran rinañinmej im bareinwōt eļapļok oran ro im rej pād ilo Hospital rainin ilo Northwest Arkanja ijo im ekkā an itok nañinmej in jen ro im rej jerbal ilo imōn bao ko.

• Juōn iaan officials rijerbal eo im euteij ej jerbal ilo Washington Regional Medical eo ekar kwaļok meļeļe eo an ilo June 10 raan eo ke ilo system eo an hospital emōj aer lo joñanin 350% lōñļok in ro ewōr aer nañinmej in covid-19 im raar pād hospital ilo week ko rej mootļok. Chief operating opija eo Birch G. Wright ear ba ke “wāwein in ej juōn idiñ eo eļap” im ej karoñ kajojo ro im rej jukjuk im amnak ioon Northwest Arkanja in bwe jen wōnmaanļok wot kin buñton ko einwot, kattoļok kōj jen doon, Kōnak masks ko ad im jen kwaļ peid.

• Governor eo ear ba ilo June 10 raan eo ke enaj jinoe kōjerbal rijerbal ro im ekajojo aer kajin ilo Northwest Arkansas im bareinwōt ra eo an federal Centers for Disease Control and Prevention eo enaj jilikin tok rijerbal rein nan jipañ kadikļok nañinmej in ilo community in an Hispanic.

• State in ej plan e ñan an jino kōpeļļok Jikuul ko ilo Okwōj (August), enaan in ear itok jen governor eo ad ilo kar June 11 raan eo ilo kar news im meļeļe ko ilo kweilok eo. Emaroñ bar wor oktak ilo wawein ekkatak ne enaj loñ idiñ ko.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jun/12/friday-june-12-five-things-know-about-covid-19-ark/

SPANISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jun/12/viernes-12-de-junio-cinco-hechos-importantes-sobre/