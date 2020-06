VIERNES, 12 de JUNIO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado 10,816 casos de Covid- 19 desde que comenzó la epidemia, de acuerdo a lo informado la mañana del viernes. Los oficiales de salud del estado también reportaron un total de 171 muertes y 7,351 gentes recuperadas.

• El gobernador Asa Hutchinson anunció el 10 de junio que Arkansas entrará a la fase 2 de reapertura – restaurantes, cine, bares y otros negocios pueden dejar entrar más gente comenzando el 15 de junio. El anuncio llegó en el momento en que los casos y las hospitalizaciones iban en aumento, particularmente en Northwest Arkansas, donde muchos casos han sido relacionados con las plantas avícolas.

• Uno de los altos funcionarios del hospital Washington Regional Medical System emitió una declaración el 10 de junio diciendo que el sistema hospitalario había visto un incremento del 350% de hospitalizaciones de Covid-19 durante la semana pasada. El director de operaciones, Birch G. Wrigh lo llamó “una emergencia seria de salud pública” e instó a los residentes de NorthWest Arkansas a seguir practicando distancia social, usar mascarillas (cubrebocas) y lavarse las manos.

• El gobernador dijo el 10 de junio que está asignando seguidores de contacto multilingües para enfocarse en NorthWest Arkansas y que el Centro Federal para el Control de Enfermedades y Prevención está enviando un equipo de empleados bilingües para ayudar a manejar los brotes en la comunidad hispana.

• El estado planea abrir clases presenciales en las escuelas para niños en agosto, dijo el gobernador el 11 de junio en una conferencia de prensa. El plan tiene flexibilidad para” opciones de aprendizaje en caso de que ocurran interrupciones”.

