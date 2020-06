VIERNES, 19 de JUNIO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado 13,928 casos de Covid – 19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo a lo informado el 19 de junio. Los oficiales de salud del estado también reportaron un total de 208 muertes y 9,376 gentes recuperadas.

• El gobernador Asa Hutchinson firmó tres órdenes ejecutivas el 15 de junio concediendo a los negocios y a los trabajadores de salud una mayor inmunidad a demandas relacionadas con el coronavirus, mientras extendió las prestaciones a aquellos trabajadores que se enfermaron del virus en el trabajo.

• Los asilos de Arkansas, los centros de vivienda asistida y otros centros de cuidados médicos a largo plazo, que cumplan con los criterios del Departamento de Salud del estado, se abrirán a visitantes comenzando el 1 de julio, dijo Hutchinson el 17 de junio.

• El ayuntamiento de la ciudad de Fayetteville aprobó una orden el 16 de junio requiriendo el uso de las mascarillas (cubre bocas) en la mayoría de espacios públicos interiores. El 17 de junio, el alcalde de Little Rock, Frank Scott Jr., dijo que pidió al fiscal municipal escribir una orden ejecutiva requiriendo mascarillas (cubre bocas) en espacios públicos.

• Un porcentaje mayor de casos nuevos y hospitalizaciones está concentrado en Northwest Arkansas, y el gobernador anunció el 18 de junio que estaba ampliando la situación de emergencia sanitaria por 45 días más.

Traducción: Olimpia Underwood

ENGLISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jun/19/friday-june-19-five-things-know-about-covid-19-ark/

MARSHALLESE: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jun/19/bolaide-juun-19-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-c/