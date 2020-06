Saturday's professional golf scores

PGA Tour

RBC Heritage

At Harbour Town Golf Links

Hilton Head, S.C.

Purse: $7,100,000

Par 71, 7,099 yards

Third of four rounds

198 (-15)

Tyrrell Hatton71-64-63

Abraham Ancer69-64-65

Ryan Palmer65-67-66

Webb Simpson65-65-68

199 (-14)

Carlos Ortiz69-67-63

Daniel Berger67-69-63

Joel Dahmen68-68-63

200 (-13)

Joaquin Niemann69-68-63

Chris Stroud68-69-63

Sergio Garcia70-65-65

Erik van Rooyen66-68-66

Michael Thompson65-69-66

Ian Poulter64-69-67

Matthew Fitzpatrick66-66-68

Corey Conners68-63-69

201 (-12)

Andrew Landry68-67-66

Brice Garnett65-71-65

Alex Noren69-66-66

Dustin Johnson68-66-67

Brooks Koepka67-66-68

Bryson DeChambeau67-64-70

202 (-11)

Matt Wallace68-68-66

J.T. Poston67-69-66

Tony Finau66-68-68

Sam Ryder69-65-68

Tyler Duncan71-63-68

Jhonattan Vegas70-63-69

203 (-10)

Doc Redman72-66-65

Scott Stallings70-68-65

Rory McIlroy72-65-66

Justin Rose70-67-66

Lucas Glover69-68-66

Matt Kuchar70-66-67

Sebastián Muñoz65-69-69

Mackenzie Hughes66-68-69

204 (-9)

Matt Jones69-69-66

Justin Thomas72-66-66

Jon Rahm71-67-66

Charl Schwartzel71-67-66

Maverick McNealy72-66-66

Adam Hadwin72-65-67

Mark Hubbard64-72-68

Viktor Hovland65-71-68

Chesson Hadley68-68-68

Christiaan Bezuidenhout67-69-68

Wyndham Clark68-66-70

205 (-8)

Branden Grace69-69-67

Sepp Straka67-71-67

Collin Morikawa68-69-68

Harris English67-70-68

Bill Haas71-66-68

Rory Sabbatini70-67-68

Max Homa67-69-69

Jason Dufner69-66-70

Dylan Frittelli65-69-71

206 (-7)

Chez Reavie68-70-68

Brian Harman70-67-69

Jim Herman68-69-69

C.T. Pan68-68-70

Vaughn Taylor67-69-70

Ernie Els67-67-72

Matthew NeSmith66-67-73

207 (-6)

Peter Malnati71-67-69

Harry Higgs69-68-70

Bernhard Langer69-67-71

208 (-5)

Brian Stuard68-70-70

Ryan Armour69-68-71

Gary Woodland69-68-71

Stewart Cink68-68-72

210 (-3)

Troy Merritt70-68-72

Wesley Bryan69-68-73

Bubba Watson69-68-73

211 (-2)

Jordan Spieth66-70-75

Danny Lee68-67-76

213 (E)

Xander Schauffele72-66-75

Korn Ferry Tour

King & Bear Classic

at World Golf Village

At St. Augustine, FL

Purse: $600,000

Par 72, 7,279 yards

Final round

262 (-26) $108,000

Chris Kirk66-65-64-67

263 (-25) $54,000

Justin Lower65-65-67-66

265 (-23) $31,500

Joseph Bramlett68-69-64-64

Will Zalatoris65-66-66-68

266 (-22) $22,800

Wes Roach68-63-67-68

267 (-21) $16,136

Nick Hardy69-64-67-67

Brandon Harkins66-70-67-64

Vince India63-66-62-76

Ben Martin68-64-68-67

Ryan McCormick65-67-68-67

Chad Ramey66-68-65-68

Davis Riley66-66-68-67

Jared Wolfe65-70-63-69

268 (-20) $11,100

Brett Coletta63-66-70-69

Taylor Pendrith65-68-66-69

269 (-19) $9,000

Grant Hirschman70-68-66-65

Curtis Luck,68-65-67-69

Daniel Miernicki66-68-67-68

Paul Peterson70-67-66-66

Greyson Sigg71-64-66-68

270 (-18) $5,951

Nicolas Echavarria68-66-69-67

Joshua Creel71-66-68-65

Scott Gutschewski68-64-69-69

Scott Langley66-68-65-71

Mito Pereira69-69-67-65

Braden Thornberry68-67-64-71

Drew Weaver66-66-73-65

271 (-17) $4,358

Taylor Dickson67-70-65-69

Brad Hopfinger72-65-68-66

Jason Millard68-70-68-65

Dawie van der Walt68-69-63-71

272 (-16) $3,750

Joey Garber70-64-68-70

Ollie Schniederjans69-69-65-69

Curtis Thompson69-69-70-64

Peter Uihlein68-66-67-71

Tom Whitney65-70-70-67

273 (-15) $2,963

Dawson Armstrong67-63-67-76

Wade Binfield72-65-66-70

Erik Compton68-69-67-69

Mickey DeMorat66-64-71-72

Theo Humphrey69-67-67-70

Hank Lebioda70-67-66-70

Austin Smotherman67-71-62-73

Robert Streb68-70-66-69

Zack Sucher70-68-66-69

Callum Tarren66-65-72-70

Zach Wright65-71-66-71

Xinjun Zhang66-68-68-71

274 (-14) $2,586

Brandon Crick69-66-69-70

Bo Hoag68-70-67-69

KK Limbhasut67-71-70-66

Steve Marino68-69-71-66

Kristoffer Ventura72-65-71-66

275 (-13) 2,514

Chase Johnson69-69-65-72

Billy Kennerly69-68-67-71

Ben Kohles67-71-66-71

Tim Wilkinson67-70-69-69

Also

280 (-8) $2,286

Tag Ridings71-67-72-70