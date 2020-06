Bõlaide, Juun 26: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkanja ewōr 18,062 oran confirmed keej (case) in covid-19, jen kar jinoun an walok nañinmej in, ekkar ñan data ko raar likit mejatoto ilo Juun 26 raan eo. Ekkar ñan ripoot eo an Jikin Ājmour eo an State, ewōr 240 oran armej im raar mej jen nañinmej in im 12,127 armej raar mour.

• Eloñļok ro im rej pād imōn taktō ko ilo Northwest Arkansas in, im Gov. Asa Hutchinson eat ba ilo Juun 25 raan eo ilo an kar kenono im kwaļok ke nej bebe eo in ej ñan kōmakūt jet rinañinmej ñan imōn taktō ko jet im rej pād ilo bukōn ko jet ilo ejja state in wōt ñe enaj menin aikuj, bōtab Arkanja ejjañin ioone wāween in.

• Hutchinson ear barinwōt kwaļok ilo Juun 24 raan eo ke kōjatdrikdrik eo in bwe rej kabok 700 rijerbal- elonlon ken jonan eo ear katmāne- ñan jipañ bukot im etale ro emōj aer bōk nañinmej in bwe ren kajjeoñ kōmman bwe en jab ajeeded nañinmej in.

• State in ej pojakin kōmmane jerbal ko aer im enaj bōk maroñ ñan aer lale maanļok ilo result kein aer ke emaroñ wōr joñan in im renaj pād ilo mōn taktō ko im rej katmāne ke 3,300 armej in Arkansas renaj pād ilo imōn taktō ko ilo naj allōñ in Jebtōmba 30 raan, meļeļe kein raan itok jen governor eo ad ilo kar Juun 23 raan eo.

• Rijerbal ro im taktō ro jen Jikin Ājmour eo rej rejañ im karoñ kajojo armej ro bwe rej aikuj ekkōnak māāj (mask) ko ilowaan moko im komaron ioon armij ro rejjab jen mweo mōm im kwon kattolok jiljilno (6) ne jen ro jet im kojelā ke rejjab jokwe ilo mōko imōd, einwōt ilowaan mōn wia ko ak ijoko jabdewōt. Kojjeļā in ear itok ilo Juun 19 raan eo, ejja raan in wot me state in ekar kwaļok meļeļe ko kin joñan loñļok in kar armej raar bōk nañinmej in ej 703 armej.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jun/26/friday-june-26-five-things-know-about-covid-19-ark/

SPANISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jun/26/viernes-26-de-junio-cinco-hechos-importantes-sobre/