VIERNES, 26 de JUNIO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado 18,062 casos de Covid – 19, desde que comenzó la pandemia, de acuerdo a lo informado la mañana del 26 de junio. Los oficialesde salud del estado también reportaron un total de 240 muertes y 12,127 gentes recuperadas.

• Las hospitalizaciones han aumentado en Northwest Arkansas, y el 25 de junio el gobernador Asa Hutchinson habló de trasladar a algunas gentes a hospitales en diferentes partes del estado, si fuera necesario, aunque Arkansas aún no ha alcanzado ese punto todavía.

• Hutchinson dijo el 24 de junio que espera contratar a 700 más personas – el doble de lo que originalmente había planeado – para ayudar al estado con sus esfuerzos de seguimientos de contactos. El programa trata de identificar quién ha estado en contacto con personas infectadas.

• El estado se está preparando para un aumento de Covid – 19, que un pronóstico indica resultará en la hospitalización de 3,300 arkanseños que tendrá su pico el30 de septiembre, dijo el gobernador el 23 de junio. La Universidad de Arkansas para Ciencia Médicas –Colegio de Salud Pública, ha estado trabajando en las proyecciones desde marzo, pero ha tratado de evitar las preguntas de los reporteros acerca de ellas, según muestran los correos electrónicos obtenidos por Arkansas Democrat–Gazette.

• El Departamento de Salud del estado recomienda que todos usen mascarillas (cubre bocas) en los espacios cerrados, si no pueden estar a una distancia de 6 pies con alguien que no es de su familia. El anunció llegó el 19 de junio, el mismo día en que el estado informó de un incremento de 703 infecciones.

Traducción: Olimpia Underwood

ENGLISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jun/26/friday-june-26-five-things-know-about-covid-19-ark/

MARSHALLESE: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jun/26/bolaide-juun-26-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-c/