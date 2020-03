Outdoors calendar

Calendar

MARCH

5-7 U.S. Open Turkey Calling Championship, Mack's Prairie Wings, Stuttgart.

6 Benton County chapter of Ducks Unlimited sponsor banquet. The Ravington, Centerton. Rhys Carter (903) 278-3480 or rhysbcarter@gmail.com

7 Grant County chapter of Ducks Unlimited banquet. Grant County Expo Building, Sheridan. Scott Morgan (870) 352-7125 or scottrailcar@hotmail.com

7 Russellville chapter of Ducks Unlimited New Year's Eve banquet. Hughes Community Center. Nick Thompson (479) 970-4650 or nick.thompson14@gmail.com

7 Overnight Paddling workshop, Arkansas Game and Fish Commission Witt Stephens Central Arkansas Nature Center, 602 President Clinton Ave., Little Rock. (501) 907-0636.

10 Northwest Arkansas Striper Association meeting. Cabela's/Bass Pro Shops. 2300 S. Promenade Blvd., Rogers. Tony Castro (479) 295-0231.

10 Wheatley chapter of Ducks Unlimited crawfish boil. Cajun Express, Wheatley. Robin Gehring (870) 734-7118 or rgcrawmomma@aol.com

12 University of Central Arkansas chapter of Ducks Unlimited banquet. Brick Room Event Center, Conway. Luke Gates (501) 733-8090 or Luke.gates08@gmail.com

13 Beginning Fly Fishing workshop, Arkansas Game and Fish Commission Janet Huckabee Arkansas River Valley Nature Center 8300 Wells Lake Road, Fort Smith. Registration required. (479) 452-3993.

14 Calhoun County chapter of Ducks Unlimited banquet. Fairgrounds, Hampton. Cody Strickland (870) 312-6092 or c.strickland33@yahoo.com

14 Searcy chapter of Ducks Unlimited crawfish boil. White County Fairgrounds. William Hamill (501) 827-8485 or William.hamill@att.net

14 Springdale chapter of Ducks Unlimited banquet. Parsons Building, Rodeo of the Ozarks. Jerry Stamps (479) 530-6644 or jstamps@4starlimo.net

14-15 Beginning Fly Fishing workshop, Arkansas Game and Fish Commission Fred Berry Conservation Education Center on Crooked Creek, 851 Conservation Lane, Yellville. 1 p.m. (870) 449-3484.

17 Forrest City chapter of Ducks Unlimited sponsor banquet. Forrest City Civic Center. John Jordan (870) 261-3220 or majorjordan@arkansas.net

21 Talking Turkey workshop, Forrest L. Wood Crowley's Ridge Nature Center, 600 East Lawson Rd., Jonesboro. 1 p.m. All materials supplied Registration required. (870) 933-6787 or Cody.Walker@agfc.ar.gov.

29 Explore Earl Buss Bayou DeView Wildlife Management Area (Becoming an Outdoors Woman program). 2 p.m.-4 p.m. Registration required. (501) 676-6963 or Tara.Bennett@agfc.ar.gov.

APRIL

4 All About Hummingbirds, Arkansas Game and Fish Commission Witt Stephens Central Arkansas Nature Center, 602 President Clinton Ave., Little Rock. 1 p.m. (501) 907-0636.

7 Crappie Fishing workshop with Keith Sutton, Arkansas Game and Fish Commission Witt Stephens Central Arkansas Nature Center, 602 President Clinton Ave., Little Rock. Hollie Sanders (501) 907-0636 or hollie.sanders@agfc.ar.gov.

10 Smallmouth Bass Fishing workshop, Arkansas Game and Fish Commission Janet Huckabee Arkansas River Valley Nature Center 8300 Wells Lake Road, Fort Smith. Registration required. (479) 452-3993.

14 Northwest Arkansas Striper Association meeting. Cabela's/Bass Pro Shops. 2300 S. Promenade Blvd., Rogers. Tony Castro (479) 295-0231.

17-18 Wounded Patriots Fishing Tournament. Lake Erling, Taylor. American Gamebird Research Education and Development. (318) 210-0451.

25 Nashville chapter of Ducks Unlimited banquet. Old Brookshires building. Robbie Stavely (870) 845-6345 or restavely@myfthl.com

MAY

2 Basic Handgun program (Becoming an Outdoors Woman program). Camp Robinson Firing Range, 574 Clinton Road, Conway. 9 a.m. - 3 p.m. Registration required. (501) 676-6963 or Tara.Bennett@agfc.ar.gov.

9 Introduction to Falconry with Kenley Money, Arkansas Game and Fish Commission Witt Stephens Central Arkansas Nature Center, 602 President Clinton Ave., Little Rock. 1 p.m. (501) 907-0636.

12 Northwest Arkansas Striper Association meeting. Cabela's/Bass Pro Shops. 2300 S. Promenade Blvd., Rogers. Tony Castro (479) 295-0231.

