VIERNES, MARZO 27: Cinco hechos importantes sobre la coronavirus

Cinco hechos importantes sobre la coronavirus en Arkansas esta semana:

• Arkansas tiene 351 casos confirmados de covid-19. Oficiales de salud reportaron tres muertos y 19 personas recuperadas.

• En miércoles, el alcalde de Little Rock Frank Scott Jr. comenzó un toque de queda desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m. La ciudad está imponiendo el toque de queda para menores desde las 9 a.m. hasta las 2:30 p.m. Personas que están viajando y volviendo de trabajar no recibirán una citación.

• Peluquerías, salones de uñas, tiendas de masajes, y de tatuajes cerraron al mediodía en miércoles después de una orden del gobernador Asa Hutchinson. También, prohibió las reuniones de más de 10 personas.

• La asamblea legislativa de Arkansas se reunieron en jueves para una sesión programada de tres días. Los legisladores están debatiendo un paquete de ayuda económica para establecer un fondo de emergencia para combatir la coronavirus.

• El estado ha desarrollado un plan de $116 millón a mantener los trabajadores de salud. El plan incluye un bono especial de $1,000 mensuales para enfermeros y $2,000 para ellos que hayan tenido contacto directo con la coronavirus.

Traducción: Callie Monk

Click here to read in English » arkansasonline.com/news/2020/mar/27/friday-march-27-five-things-know-about-covid-19/