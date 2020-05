Bõlaide, May 1: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Errein rej jet un ko raurõk ilo week in bwe jen jelã ikijeen nañinmej in coronavirus im epãd ilo Arkansas in:

• Emõj an confirmed kiõ ke ewor tarrin 3,281 ro im ebed covid-19 eo ibbeir, melele kein rej walok jen data ko im raar post e ilo jibboñ in bõlaide. Ri-jerbal ro an state jen jikin ejmour raar bar report ke ewõr tarrin 61 armej emõj aer jako im, 1,339 emõj aer mour jen nañinmej in.



• Mõn restaurant ko rej maroñ bellok ñan mõñã ilowaer im enaaj jino ilo May 11 ijo wõt ñe renaaj kõmman joñan jete armej rej maroñ jijet ilowaan moko, table ko rej aikuj bed 10 ne ettolok jen dron im aolep customer im ri-jerbal ro rej aikuj kõņak mask ko, Gov. Asa Hutchinson ear ba ilo raan in wõnje eo.



• Ri-Arkansas ro rej maroñ kiõ camp ilo state park ko ijo-wõt ke rej aikuj loor im kõjbarok wewein ko ilowaan ko waer jino jen May 1. Park ko rej jino ñan aer bar kabellok restaurant, museum, jikin vistor ko, jikin golf im jikin kabbed ko an loon (boat) ko ijo-wõt ke enaaj wõr joñan melim in an armej bed ijokein im enaaj jino ilo May 15, governor eo ear ba ilo Juje eo.

• Enaaj bellok juõn jikin kakõlkõl keel ilo south Little Rock, renaaj ajej mask ñan armej ro im rej jokwe ilo south ak tulal in Interstate 630, im enaaj bellok ebbõk application in loan ko ñan small-business ro jejjo raan jen kio. Makitkit kein rej ñan jibañ jukjuk in bed jiddrik ko an armej ro ilo city koi lo tõrrein im rej ped ilo pandemic in, Mayor eo an Little Rock Frank Scott Jr. ear ba ilo raan in Wõnje eo.

• Gym ko rej bojen bar bellok ilo May 4 raan ijo-wõt enaaj wõr joñan armej ilowaan moko, governor eo ear ba ilo Taije eo. Pool, spa, shower im sauna ko ejjañin wõr alikkar ien rej bellok ñeet, im armej ro ilo gym ko rej aikuj kõņak mask ko aolep ien. Gym member ro rej aikuj bed 12 ne ettolok jen dron.

Translated by Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/may/01/friday-may-1-five-things-know-about-covid-19-arkan/

SPANISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/may/01/viernes-1-de-mayo-cinco-hechos-importantes-sobre-l/