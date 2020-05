Bõlaide, May 8: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Errein rej jet un ko raurõk ilo week in bwe jen jelã ikijeen nañinmej in coronavirus im epãd ilo Arkansas in.

• Arkanja ewõr 3,694 confirm case in covid-19, ekkar ñan data ko rar likùt ilo mejatoto jibboñin Bõlaide eo. Ri-jerbal ro an state jen jikin ejmour raar bar report ke ewõr tarrin 88 armej emõj aer jako im, 2,159 emõj aer mour jen nañinmej in.

• State in enaj jino kõpelok jikin ko rellap einwõt ilowaan kab inabõjin jikin ikkure ko rellab, einwõt jikin ikkure ko rellab einwõt, jikin football eo ak basketball eo, fairgrounds ko, jikin alooj eo, museums im jikin bowling eo bwe ren bar maroñ pellok ruo week jen kiõ. Melele kein rej itok jen Gov. Asa Hutchinson im ear kwalok ilo Mande eo. Ilo kar kojjelã eo an Mande eo jikin casinos eo ejjab maron pellok mae Mãe 18 im kõn joñan lõñ in armej ej joñan in juõn mottan jilu loñlok in armej, enaan im melele kein raar itok jen governor eo ilo raan in Taije eo.

• Ilo raan in Juje eo governor eo emoj an bar kaitoklok mo(ban) nan state ko jet, ikkijen armej ro rej itok jen jikin ko jet im rej lomnak in pad ilo Arkanja in ak hotel im bareinwot jikin kakkije ko im rej pad ilo Arkanja in

• Jikin komman bar ko, jikin mwijbar ko, jikin eo ak(tattoo ko) jikin komman pa ko, jikin mojaaj ko, renaj pellok Wonje eo ako ijo wot ke enaj limit armej ilowaan jikin kein ba kake ekkar nan melele eo an governor eo.

• Governor eo ear bareinwot kojjela ilo Wonje eo ke ekonaan nej teej e jonan in 2% in lon in armej ak population in-60,00- kin naninmej in covid-19 ilowaan allon in.

Translated by Marshallese Educational Initiative staff

