VIERNES, 8 de MAYO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

Cinco cosas acerca de Covid–19 en Arkansas:

• Arkansas ha confirmado 3,694 casos de Covid – 19, de acuerdo a lo informado la mañana del viernes. Los oficiales de Salud del estado también reportaron un total de 88 muertes y 2,159 gentes recuperadas.

• El lunes el gobernador Asa Hutchinson anunció que en las dos próximas semanas permitirá reabrir locales interiores y exteriores grandes como arenas deportivas, espacios de la feria, cines, museos y pistas de boliches. El anunció del lunes no incluyó casinos, pero el gobernador dijo el jueves que los casinos pueden abrir a un terció de su capacidad el 18 de mayo.

• El jueves, el gobernador levantó la prohibición para la mayoría de viajeros recreacionales fuera del estado para pernoctar en hoteles de Arkansas y parquesestatales.

• Salones de belleza, peluquerías, estudio de tatuajes, salones de uñas, salones de m masaje y spas médicos reabrieron, con restricciones, este miércoles, después de que el gobernador levantara las restricciones al final de la semana pasada.

• El gobernador también anunció el miércoles que él quiere aplicar la prueba de Covi-19 a un 2 % de la población del estado – 60, 000 habitantes – este mes.

Traducción: Olimpia Underwood

