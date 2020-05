Bõlaide, May 15: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

● Emõj an confirmed ilo Arkansas in ke ewõr tarrin 4,366 total case in covid-19, ekkar ñan melele ko ilo jibboñ in Bõlaide eo. Ekkar jen jikin ejmour eo ej ba ke ear wõr 98 armej rejako im 3,340 emõj aer mour jen nañinmej in.

● Emõj an bellok mõn restaurant ko ilo kar May 11 raan eo, ijowõt elõñ joñan armej rej aikuj bed ilowaan moko im rej aikuj kõnak mej (mask) ko. Jet iaan owner ro an restaurant ko raar jab maroñ kõbellok moko elikin kar Mandre eo, bõtaab

● Gov, Asa Hutchinson ear bar ilo Juje eo ke enaaj kõmman kõjelã ilo May 18 raan bwe bar ko ak jikin idraak ko remaroñ bar jino bellok im ilo naaj May 20 raan enej bar kõmman kõjelã ikijeen jikin summer camp ko im ñeet ko rikurre ro remaroñ bar jino leiaia ibben dron.

● Jikin kalbuuj eo ilo Pine Bluff ear maroñ kwalok ta ko ewalok ikijeen covid-19 ilo raan in Wõnje eo, im ear alikkar ke ear wõr tarrin 45 rikalbuuj im ruo iaan rijerbal ro ewõr aer nañinmej in. Jikin kalbuuj ko ilo Forrest City federal prison, Cummins Units im Central Arkansas Community Correction ilo Little Rock raar bar kwalok ke ebed nañinmej in ibbeir.

● Ilo tõrein state in ej kajjeoñ “bukõt ia kein ebed nañinmej in ie” ñan an kajeoñ karoñ armej ro im raar bo ilo nañnimej in covid-19 in bwe rej aikuj kakõlkõl ñe rej eñjake ke ewōr nañinmej in ibbeir, im kajeoñ bed ettolok ak make iar iumin 14 raan aitokan jekron ñe ejjelok nañinmej in ibbeir. Ro im rej kile ke emaroñ bed nañinmej in ibbeir rej aikuj in karoñ lok jikin ejmour eo emokaj tata, ekkar ñan naan ko an Hutchinson ilo kar raan in Taije eo.

Translated by Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/may/15/friday-may-15-five-things-know-about-covid-19-arka/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2020/may/15/viernes-15-de-mayo-cinco-hechos-importantes-sobre-/