VIERNES, 15 de MAYO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado 4, 366 casos de Covid – 19, de acuerdo a lo informado a la mañana del viernes. Los oficiales de salud del estado también reportaron un total de 98 muertes y 3,340 gentes recuperadas.

• A los restaurantes se les permitió abrir sus comedores el lunes 11 de mayo, con restricciones tales como capacidad limitada y el requisito de las mascarillas. Sin embargo, el pasado lunes algunos dueños de restaurantes decidieron mantener sus comedores cerrados.

• El gobernador Asa Hutchinson dijo que anunciará una decisión el 18 de mayo acerca de cuándo pueden reabrir los bares, y el 20 de mayo acerca de cuándo los campamentos de verano y los deportes de equipo pueden reunirse.

• Una prisión estatal en Pine Bluff reportó un brote de Covid – 19 el miércoles, y al menos 45 presos y dos miembros del personal salieron positivos en la prueba. La prisión federal en Forrest City, la estatal Cummins Unit y el Centro de Correcciones de la Comunidad de Central Arkansas en Little Rock, también reportaron brotes.

• El estado está conduciendo un “seguimiento de contactos” para alertar a la gente que posiblemente haya sido expuesta a Covid – 19, que necesita hacerse la prueba si tiene síntomas, y que se aísle por 14 días aún si no tiene síntomas. Aquellos que posiblemente hayan sido expuestos deben ser alertados a través de una llamada telefónica del Departamento de Salud del Estado, anunció Hutchinson el jueves.

Traducción: Olimpia Underwood

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/may/15/friday-may-15-five-things-know-about-covid-19-arka/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/may/15/bolaide-may-15-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-co/