VIERNES, 22 de MAYO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado 5,458 casos de Covid – 19, de acuerdo a lo informado este viernes por la mañana. Los oficiales de salud del estado también reportaron un total de 110 muertes y 3,915 gentes recuperadas.

• El gobernador Asa Hutchinson anunció el 18 de mayo que los bares dentro de los restaurantes podrían reanudar operaciones ese día. Tabernas y bares sin restaurantes podrían reabrir el 26 de mayo.

• Los oficiales planean hacer la prueba del coronavirus a cada residente y trabajador de los asilos – hasta 50,000 personas – el próximo mes en Arkansas, anunció el gobernador el 18 de mayo.

• El sitio Web del estado para las personas que solicitan ayuda federal, Pandemic Unemployment Assistance se cerró por varios días, después de que se descubriera un punto débil que dejaba los datos personales de los solicitantes expuestos. El sitio volvió a su normalidad en línea el 20 de mayo.

• Los deportes de equipo juveniles pueden comenzar a practicar y competir el 1 de junio, con restricciones. Los campamentos de verano con estancia nocturna pueden abrir el 31 de mayo, y los empleados pueden reportarse a los campamentos una semana antes, dijo Hutchinson el 21 de mayo.

Traducción: Olimpia Underwood

ENGLISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/may/22/friday-may-22-five-things-know-about-covid-19-arka/

MARSHALLESE: https://www.arkansasonline.com/news/2020/may/22/bolaide-may-22-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-co/