VIERNES, 29 de MAYO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado 6,538 casos de Covid–19 , de acuerdo a lo informado la mañana del viernes. Los oficiales de salud del estado también reportaron un total de 125 muertes y 4,583 gente recuperada

• El 26 de mayo el estado marcó su sexto día consecutivo en el cual el número total de casos se incrementó, como mínimo, a 100. Este aumento incluye el día con mayor incremento de casos en Arkansas, que ocurrió el 22 de mayo con 455.

• El doctor Nate Smith, secretario del Departamento de Salud de Arkansas, dejará el estado por un trabajo en el Centro para Control de la Enfermedad y Prevención de Estados Unidos en agosto, anunció el gobernador el 26 de mayo. El doctor Smith ha manejado la respuesta del estado respecto a la salud pública desde la propagación del primer caso de coronavirus descubierto en marzo.

• Northwest Arkansas ha comenzado a ver más incrementos de casos, y los números en los condados de Washington y Benton sobrepasaron el crecimiento del condado de Pulaski el 27 de mayo. El gobernador Asa Hutchinson dijo que espera que el número total de casos de Arkansas alcance a 8,500 para el 23 de junio, pero la propagación puede disminuirse si la gente usa cubrebocas, lava sus manos y conserva una distancia de 6 pies entre ellos.

• El 28 de mayo el estado reportó el número más grande de propagación en la comunidad en un período de 24 horas con 261, dijo el gobernador. Muchos deesos casos fueron en la comunidad latina. Un caso de propagación comunitaria es aquel que no se contrae en un entorno como la prisión o el asilo.

Traducción: Olimpia Underwood

ENGLISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/may/29/friday-may-29-five-things-know-about-covid-19-arka/

MARSHALLESE: https://www.arkansasonline.com/news/2020/may/29/bolaide-may-29-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-co/