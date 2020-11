Bõlaide, Nobōm̧ba 6: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Ilo wiik in erkein ej mel̗el̗e ko l̗alem im jej aikuj jel̗ā kaki kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Arkansas in ewõr 117,360 oran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar likút ilo jibboñin, Nobōmba 6 raan eo. Tibaatmen eo an State health official ro raar bareinwõt ripoot im kwalok bwe 2,037 armej emōj aer jako im 104,816 raar mour jen nañinmej in.

• Ilo Nobōmba 4 raan eo, Gov. Asa Hutchinson ear kwaļok naan in kakōl ñan aolep hospital ko itok wot jen an walōñlok oran case ko nan 1,293 - ilo wōt juon raan jen kar jinoe ak walok nañinmij in. Ri-jerbal ro jen jikin ājmour rekōnaan rōjañ kajojo Ri-Arkansas bwe ren bōk wā in flu eo ñan kaiietlok an armij drelok ilo an allōñ kane rej pedo tok.

• Hutchinson ear kōmmane juon an outlined ke ej kōtmene ke ñe enaaj mōļo enaj pād wōt nañinmej in. Plan eo an in bwe en kōmman jet kakien ko jen tibaatmen eo an jikin ājmour ñan imōn bar ko, imōn mōñā ko ak restaurant ko, im bejnej ak business ko, im karoñ kajojo ro rej jukjuk im amnak ioon Arknasas in bwe ren likkun kejparok ilo aer kwaļ peier im ekkōnak masks ilo public ak loblej im ijoko jet. Ej mōttan plan eo an in bwe en wōnmaanļok wot contact tracing eo, bareinwot bwe en ļapļok kōmman teej ko kōn joñan in 6% ļapļok ilo jikin in ñan nañinmej in ilo kajojo allōñ im ej jino plan bwe ñe enaj tōprak uno in enaj jino kōmmane bwe armej ren bōk wā in ñe enaj approved uno in ñan nañinmej in.

• Ilo wāwein kein einwōt cancer, heart attacks, stroke, tōñal, bōk mour eo am make, crash ilo wa ko, pneumonia im flu. Hutchinson ear ba ilo Nobōmba 3 raan eo ke covid-19 kiō ej kein kajilu wāwein eo ilo state im ekōmman bwe armej ren jako jen mour in.

• Joñan nōmba in rinañinmej ro ilo Arkansas in emōj an tōpar joñan rekoot ko im euteej ilowaan wōt kar Nobōmba 2 raan eo, ear bareinwōt kobatok 33 rinañinmej kōmman bwe en wōr joñan in 688 oran rinañinmej.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/nov/06/friday-nov-6-five-things-know-about-covid-19-arkan/