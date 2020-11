VIERNES, 6 de NOVIEMBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha confirmado un total de 117,360 casos de covid-19 des de que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publica d a el 6 de noviembre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 2,037 muertes y 104,816 personas recuperadas.

• El 4 de noviembre el gobernador Asa Hutchinson advirtió que los hospitales estatales podrían verse recargados ya que el número de casos de Coronavirus en Arkansas fue de 1.293 - uno de los incrementos diarios más altos desde el comienzo de la pandemia. Funcionarios de salud han recomendado a los habitantes de Arkansas a colocarse la vacuna contra la gripe con el fin de reducir las hospitalizaciones en los próximos meses.

• El 3 de noviembre Hutchinson trazó su "estrategia invernal" para contener el virus. Su plan incluye una mejor implementación de las normas del Departamento de Salud de Arkansas para bares, restaurantes y otros emprendimientos y una campaña más intensa instando a los residentes a tomar precauciones tales como el lavado de manos y el uso de tapabocas en lugares públicos. Planea continuar con los esfuerzos del estado en el rastreo de contactos, realizar cada mes pruebas del virus a más del 6% de la población y comenzar con los planes de distribución de una vacuna luego que una de ellas sea aprobada.

• Hutchinson expresó el 3 de noviembre que el Covid-19 es ahora la tercera causa de muerte en el estado, posterior a los casos de cáncer y ataques al corazón, pero por delante de los casos de accidentes cardiovasculares, diabetes, suicidios, accidentes de tránsito, neumonía y gripe.

• El número de habitantes de Arkansas hospitalizados por Coronavirus alcanzó una cifra máxima el 2 de noviembre cuando 33 pacientes se sumaron al total, elevando la cifra del día a 688 casos.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/nov/06/friday-nov-6-five-things-know-about-covid-19-arkan/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/nov/06/bolaide-nobmba-6-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-/