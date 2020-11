L.L. Owen Elementary School gives list of honor roll students

Second-graders from L.L.Owen Elementary School in Pine Bluff, Ni'Arry Quarles, left, Landon Inman, center, Ah'Rianna Neal, right, and Deyonna Williams, top, jump on a large inflated rubber pillow called a Kangaroo during a field trip to Motley's Pumpkin Patch in Little Rock in 2017. ( Benjamin Krain

L.L. Owen Elementary School in the Watson Chapel School District announced its first nine-weeks honor roll.

Second Grade

All A's -- Kayden Brown, Kamrie Cannon, Khaleb Crater, Kaycie Dean, Ryder Donohoo , Za'Niyah Harris, Kynnedi Jackson-Burton, Jerren Johnson, Alston Kelly, Racquel Kirklin, Ambreah Little, Skylar McCann, Brayshawn Sanders, Christina Shelby, David Sterling Jr., Bradlynn Waddy and Kavon White Jr.

All A's & B's -- Breanna Burton, Kamrie Cannon, Neveah Davis, Kingston Denton, Maliyah Dorn, Tobias Ellis, Noah Farver, Danatrea Fox, Jayden Franklin, Ka'Lynn Freeman, Brooklyn Fuller, Jayvion Hawkins, DeMarquis Jermon Jr., Kendrick Johnson Jr., Mikylei Johnson, Omarion Jolley, Ja'Cavion Lever, Makayla Lewis, LaCobi Miller Jr., Keaundre Minter, Kenlei Monk, Jodan O'Neal, Caleb Odom, Peightin Seals, Makenli Sims, Kortneigh Smith, Mariah Smith, Moatz Sufyan, Sanyra Suggs, Christian Tillman, Mykenze Vaughn, Carrington Westmoreland, Addison Withers and Anthony Wright.

Third Grade

All A's -- Issac Ammamoo, Addisyn Anderson, Sa'Vierre Byrd, Torrin Edens, Jordyn Ellison, Kelston Harris, Donovan Holmes, Layla Hudson, Jordyn Monk, Loghan Roshell, Braydon Sanders and Bri'Aubrey Waddy.

All A's & B's -- Na'Riya Ackles, Kah'Myion Barnes, Jalon Briggs, Dominic Brooks Jr., Carrington Carroll, Jayla Cartwright, Tamiah Chambers, Xavion Clark, Tyler Deshazier, Aaliyah Gaddy, Mar'Kidies Gant, Shayla Gardner, Tyler Gibson, Cedmon Greer, Phyllip Hawkins, Kemond Haynes, Dixie Hays, London Heard, Chloe Hester, Kaylee Iverson, Peyton Iverson, Maylea Johnson, Kylen Jones, Khloe Kendall, Kaleigh Lowe, Rah'Mya Martin, Jeffrey Merritt Jr., Preston Morrow, Carlos Nesby, Jessie Odom, Devante Parker, Karrington Seawood, Ta'Lyn Shelton, Faith Smith, Karrington Steps, Brayden Stingley, I'Laysia Wade, Ky'lah White, Ja'Maree Williams, Kaylee Womack and Aiden Wright.