Bõlaide, Nobōm̧ba 13: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Errein ej men ko ļalem ilo week in im raurōk ñan kajojo Ri- Arkanja bwe jen jeļā kin coronavirus.

• Arkansas in ewõr 128,006 oran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar likút ilo jibboñin, Nobōmba 13 raan eo. Tibaatmen eo an State health official ro raar bareinwõt ripoot im kwalok bwe 2,144 armej emōj aer jako im 111,357 raar mour jen nañinmej in.

• Ear itok juōn statement ak enaan jen jikin ājmour ilo Washington im Benton county jimor ke ilo kar Nobōmba 11 raan eo ekar wallōñļok nōmba in rinañinmej ro. Ilo Nobōmba 12 raan eo Arkansas Hospital Association eo ear report ak kwalok bwe ewōr wot tarrin rualitōk bed ko repeļļok ilo ICU, jikin kein ilo Northwest in, im North Central im Southeast in. Ralitōkñoul percent in jikin babu ko ilo North Central raar obrak kin rinañinmej ro ewōr aer nañinmej in covid-19

• Gov. Asa Hutchinson ear kōmmane juōn kōjjeļā ikkijen ta ko jej aikuj loori ilo jikin ko einwot imōn Jar ko, rej aikuj ekkōnak masks, ilo iien aer al rej aikuj bar ekkōnak masks. Ňe kojjab masks ilo am al ilo imōn Jar eo ekōmman bwe en pidodo an ajeded kij in, jekdon ne 6 ne etoļok, meļeļe kein ear itok jen Gov. Asa Hutchinsob ilo kar Nobōmba. 10 raan eo.

• Secretary Dr. Jose Romero eo ej jerbal ilo tibaatmen eo an jikin ājmour ear kwaļok bwe ilo Nobōmba 10 raan ear ba bwe ej kōtmene bwe ejjab to jen kiō enaj itok 900 dose ak unokan treatment ñan kōjerbak ilo iien idiñ jen U.S. Food and Drug Administraton eo. Uno eo ak treatment eo nae etan bamlanivimab, emaroñ jerbal ñan rinañinmej ro im ewor aer covid-19 ippeir.

• Tibaatmen eo an jikin ājmour ear bareinwōt kōmmane jet buñtōn ko jej aikuj ļoori ilo naaj winter holidays ko, ilo ad loļok baamle ko ad ñan kōmmani iien lemōnōnō ko ad ippen doon, ak wia ilo naaj iien Black Friday, im ilo ad kobaļok ilo iien ippen droon ak (parties) ko ijoko im elōñ armej rej pad ie.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/nov/13/friday-nov-13-five-things-know-about-covid-19-arka/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2020/nov/13/viernes-13-de-noviembre-cinco-hechos-importantes-s/