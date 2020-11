VIERNES, 13 de NOVIEMBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha confirmado un total de 128,006 casos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publica da el 13 de noviembre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 2,144 muertes y 111,357 personas recuperadas.

• Los proveedores de atención médica de los condados de Washington y Benton emitieron el 11 de noviembre una declaración de preocupación sobre el creciente número de hospitalizaciones. El 12 de noviembre, la Asociación de Hospitales de Arkansas informó que solo había ocho camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles para adultos, cada una en la región noroeste, en el norte central y el sureste. El ochenta por ciento de las camas de UCI para adultos en la región norte central estaba ocupado por pacientes con Covid-19.

• El gobernador Asa Hutchinson anunció el 10 de noviembre una guía actualizada para los lugares de culto, mencionando que los feligreses deben usar máscaras, incluso mientras cantan. También dijo que el canto sin portar cubrebocas es el principal conductor de la transmisión en las iglesias, incluso si las personas están separadas por 6 pies.

• El secretario del Departamento de Salud, Dr. José Romero, declaró el 10 de noviembre que el departamento espera pronto recibir 900 dosis de un tratamiento que el 9 de noviembre la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU ha dado autorización para uso de emergencias. El tratamiento, llamado “Bamlanivimab”, se puede administrar a pacientes ambulatorios con covid-19 con "enfermedades leves a moderadas".

• El Departamento de Salud a su vez el 10 de noviembre emitió una guía para las vacaciones de invierno, recomendando no viajar para celebraciones familiares, evitar ir de compra durante las horas pico del “Black Friday” o asistir a fiestas navideñas o a lugares donde es probable que asista mucha gente.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/nov/13/friday-nov-13-five-things-know-about-covid-19-arka/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/nov/13/bolaide-nobmba-13-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon/