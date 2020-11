Bõlaide, Nobōm̧ba 20: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Errein ej men ko ļalem ilo week in im raurōk ñan kajojo Ri- Arkanja bwe jen jeļā kin coronavirus.

• Ewōr kio 139,855 armej in Arkansas em̗ōj aer bōk nan̄inmej in covid-19 jen ke ear jino wal̗o̗k nan̄inmej in, ekkar n̄an mel̗el̗e ko rar diwōj tok ilo Nobōm̗ba 20 eo. Ritōl ro ilo kien eo an Arkansas rar bareinwōt ripoot ke ewōr 2,297 armej em̗ōj aer mij jen nan̄inmej in im 120,545 em̗ōj aer mour jen nan̄inmej in.

• Ilo Nobōm̗ba 19 eo, Kabna Asa Hutchinson ear kōm̗m̗an juon an pepe bwe en kiilok jikin m̗ōn̄ā, jikin daak im tanij ko im rej wia kōn dānnin kadek bwe ren kiilok ilo 11 awa jota jino jen Nobōm̗ba 20 n̄an kadikl̗o̗k an ajeeded nan̄inmej in covid-19. Pepe eo an kabna enaaj jeml̗o̗k kitiien ilo Jānwōde 3 raan im ear kōm̗m̗an pepe in juon raan ālikin an kar 300 taktō kar kajjitōk ippān kabna eo bwe en kapenl̗o̗k bun̄tōn ko ikijjien covid-19, āinwōt kiil jikin exercise ko im jikin daak ko, im bwe jikin m̗ōn̄ā ko ren kōm̗m̗an ōt take-out.

• Jon̄an wōran armej ro ilo aujpitōl ko kio ilo Arkansas im ej kab kein kajuon in an wal̗o̗k, em̗ōj an le jen 900 ilo Nobōm̗ba 18 eo, ruo wiik ālikin an kar tōpar 700, im ruwalitok raan ālikin an kar pād ilo 800, ekkar n̄an mel̗el̗e ko jen Ra eo an Jikin Ājmour eo an Arkansas.

• Juon ripoot jen White House Coronavirus Task Force eo ilo Nobōm̗ba 17 raan eo ej ba ke ej l̗apl̗o̗k jon̄an wōran armej ro em̗ōj aer bōk nan̄inmej in im ro rej pād ilo aujpitōl, ilowaan wiik ko ruo remootl̗o̗k, im enaaj kōm̗m̗an bwe en lōn̄l̗o̗k wōt rinan̄inmej in rimij ilo Arkansas. Secretary eo an Ra eo Jikin Ājmour eo an Arkansas Dr. Jose Romero ear bar kwal̗o̗k an errā kōn mel̗el̗e ko ilo ripoot eo an White House, ear ba ke Arkansas epād ilo juon jekjek eo me “elukkuun kauwōtata im maron̄ pen madmod e” bwe ej lōn̄l̗o̗k wōt rinan̄inmej.

• Kōn ōt an kar lōn̄l̗o̗k rinan̄inmej ālikin kar Halloween eo, Hutchinson im Romero rar jim̗or ba ilo Nobōm̗ba 17 eo ke rej ekkōl kōn Thanksgiving. Hutchinson ear kajjitōk bwe Arkansas ren jab ain doon ilo iien iaeo ko āinwōt Thanksgiving, Christmas im m̗akūtkūt ko jet. Erro ear bar ba ke aolep ren ekōn̗ak mask im kwal peier.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

