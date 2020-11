VIERNES, 20 de NOVIEMBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha confirmado un total de 139,855 casos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publica da el 20 de noviembre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 2,297 muertes y 120,545 personas recuperadas.

• El 19 de noviembre, el gobernador Asa Hutchinson ordenó que cierren a los establecimientos como restaurantes, bares y clubes que permiten la venta y consumo de alcohol en sus instalaciones cerra a las 11 pm. a partir del 20 de noviembre para frenar la propagación del Covid-19. La orden termina el 3 de enero y llega un día después de una carta conjunta de 300 médicos del estado de Arkansas al gobernador donde solicitan su intervención para implementar y hacer cumplir más estrictamente los protocolos para frenar la propagación del virus, tales como cierre de gimnasios y bares y limitar a los restaurantes únicamente con servicio para llevar.

• El 18 de noviembre las hospitalizaciones por Covid-19 en el estado rebasaron por primera vez los 900 hospitalizados esto en menos de dos semanas después de llegar a 700, y ocho días después de llegar a 800, según datos del Departamento de Salud de Arkansas.

• Un informe del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca publicado el 17 de noviembre menciona que las dos últimas semanas de aumento de casos de Covid-19 y hospitalizaciones ponen a Arkansas en riesgo de más crecimiento de casos y muertes. El secretario de Salud del Estado, José Romero, hizo eco en el informe de la Casa Blanca, mencionando que Arkansas está al borde de un aumento "significativo y posiblemente incontrolable" en casos.

• Al observar el crecimiento en el número de casos después de Halloween, Hutchinson y Romero declararon el 17 de noviembre que estaban preocupados por las vacaciones de Acción de Gracias. El gobernador Hutchinson pidió a los residentes de Arkansas no se reúnan en grupos grandes para las vacaciones. Ambos alentaron a reforzar el uso de máscaras, y lavarse las manos.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/nov/20/friday-nov-20-five-things-know-about-covid-19-arka/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/nov/20/bolaide-nobmba-20-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon/