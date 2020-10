Bõlaide, Oktoba 2: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Ilo Arkansas in ewõr 84,821 oran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im melele ko raar likút ilo jibbonin, Oktoba 2 raan eo. Department eo an State health official ro raar bareinwõt ripoot e 1,384 armej emōj aer jako im 76,186 raar mour jen nañinmej in.

• Central High School eo ilo Little Rock ear juon iaan imōn jikuul ko im raar kerool rijkuul ñan imoko mwier ñan aer ekatak ilo week in wōt elkin aer elolo walok covid-19 in. Ilo Jebtomba 28 raan eo, ear itok juon ripoot jen state ke 742 active case ko ilo jikuul ko an kien im 32 active case ko ilo private jikuul ko.

• Public im private college ko raar lo an diklok jonan nañinmej in, im ekkar jen Health Department eo, ear bareinwōt ietlok joñan nañinmej in kin joñan in jen kar mokta 604 nan 490 ilo kar Jebtomba 28 raan eo jen kar list eo ilo Jebtomba 24 raan eo.

• Riboot ko rej itok ilo kajojo week jen White House coronavirus task force eo ear wōnmaanlok wōt im kwalok bwe Arkansas ej pād wōt ilo “red zone” kin an lōñ case kaal, meñe nomba ko rej kwalok ke iietlok bōnbōn in naninmij in rej kwaloki jen kar wiik eo ear jemlok lok. 5,866 case ko state in ear kobaik ilo week eo ej jemlok lok Jebtomba 25 ej kwalok ke joñan rate eo ej 194 case ko rej walok jen 100,000 armej in Arkansas. Ekomman bwe state in ej pād ilo nomba 7 im ekomman bwe en juon iaan state ko elab nañinmej in ie.

• Ilo wiik in ilo Arkansas kōtōbar eo an Hutchinson emoj an tōbar kar 1 million ilo aer kōjerbal PCR test ko ilo Arkansas mokta jen Oktoba 20 raan. Jen jinoin an walok nañinmij in ñan kio Oktoba 1 raan emōj an lōñlok jen 29,000 tarin armij.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/oct/02/friday-oct-2-five-things-know-about-covid-19-arkan/