VIERNES, 2 de OCTUBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

• Arkansas ha confirmado un total de 84,821 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 2 de octubre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 1,384 muertes y 76,186 personas recuperadas.

• La escuela preparatoria Central High en Little Rock fue una de las varias escuelas que envió esta semana a los niños a casa, de manera temporal, para la enseñanza vía remota, después de que se descubrieron algunos casos de Covid-19. Al 28 de septiembre, el estado informó 717 casos activos en escuelas públicas y 32 casos activos en escuelas.

• Las universidades públicas y privadas del estado observaron nuevamente una disminución en los casos activos, según el recuento del Departamento de Salud, cayendo a 490 el 28 de septiembre del total de 604 registrados en un informe del 24 de septiembre.

• Un informe semanal del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca continuó situando a Arkansas como en la "zona roja" por nuevos casos, a pesar de que el número que el estado agregó la semana pasada fue ligeramente inferior al de la semana anterior. Los 5,866 casos que el estado registro durante la semana que finalizó el 25 de septiembre se tradujeron en una tasa de 194 casos por cada 100,000 habitantes, la séptima tasa más alta del país, según el informe.

• Esta semana en Arkansas superó el objetivo de Hutchinson de realizar un millón de pruebas de PCR que se tomarían a los residentes del estado para antes del 20 de octubre. A partir del 1 de octubre, la cantidad de pruebas de PCR realizadas en Arkansas desde el comienzo de la pandemia superó ese número en más de 29,000.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

