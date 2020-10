VIERNES, 9 de OCTUBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado un total de 90,145 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 9 de octubre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 1,503 muertes y 81,563 personas recuperadas.

• El 6 de octubre el Departamento de Salud del estado promulgó normativas modificadas que permiten ampliar el acceso de visitantes a las residencias de ancianos y a los centros de cuidados a largo plazo a donde no haya habido pruebas positivas en los últimos 14 días entre los residentes o miembros de la planta de personal.

• El Departamento de educación anunció el 6 de octubre un nuevo esfuerzo destinado al rastreo de alumnos que no se presentaron a formalizar su matrícula este semestre por medio de servicios tales como extensión a la comunidad, consejería, entrenamiento académico y sistemas de salud en línea.

• El Departamento de Salud también propuso normativas el 6 de octubre para las actividades de Noche de Brujas. El "Dulce o Travesura" en forma personal es considerado actividad de alto riesgo para la expansión del virus. El estado ofreció alternativas de menos riesgo tales como celebrar un concurso de disfraces en forma virtual.

• El número de pacientes hospitalizados en Arkansas al 7 de octubre registró un nuevo pico por segunda vez consecutiva. El estado reportó que 538 pacientes se hallaban hospitalizados al 7 de octubre, un alza en las 529 hospitalizaciones al 6 de octubre.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/oct/09/friday-oct-9-five-things-know-about-covid-19-arkan/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/oct/09/bolaide-oktoba-9-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-/