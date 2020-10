High school football rankings -- Jeremy Muck

Overall top 10

RK. TEAM;CONFERENCE;RECORD

1. Bryant;7A-Central;5-0

COMMENT The Hornets are set to return Friday at LR Southwest

2. North Little Rock;7A-Central;5-0

COMMENT Along with No. 1 Bryant, North Little Rock had rare Friday off

3. Bentonville;7A-West;6-0

COMMENT Tigers roll against overmatched Rogers Heritage

4. Greenwood;6A-West;6-0

COMMENT Bulldogs show they're the class of 6A

5. Conway;7A-Central;3-2

COMMENT WR Bryce Bohanon instrumental in Conway's wild victory at Cabot

6. Bentonville West;7A-West;4-2

COMMENT Wolverines needed overtime to defeat an improved Rogers team

7. Cabot;7A-Central;5-1

COMMENT Second-half comeback not enough for Panthers vs. Conway

8. Pulaski Academy;5A-Central;6-0

COMMENT Bruins improve to 3-0 in 5A-Central

9. Benton;6A-West;4-2

COMMENT Victory at LR Parkview proves Panthers formidable in Class 6A

10. Lake Hamilton;6A-West;5-0

COMMENT Wolves hold on at Russellville, get Mountain Home next

CLASS 7A

RK. TEAM;CONF.;REC.

1. Bryant;7A-Central;5-0

2. N. Little Rock;7A-Central;5-0

3. Bentonville;7A-West;6-0

4. Conway;7A-Central;3-2

5. B'ville West;7A-West;4-2

6. Cabot;7A-Central;5-1

CLASS 6A

RK. TEAM;CONF.;REC.

1. Greenwood;6A-West;6-0

2. Benton;6A-West;4-2

3. Lake Hamilton;5-0

4. LR Parkview;3-1

5. Searcy;6A-East;4-2

6. Jonesboro;6A-East;3-2

CLASS 5A

RK. TEAM;CONF.;REC.

1. Pul. Academy;5A-Central;6-0

2. Wynne;5A-East;6-0

3. Texarkana;5A-South;4-0

4. LR Christian;5A-Central;4-1

5. Harrison;5A-West;5-1

6. Vilonia;5A-West;4-1

CLASS 4A

RK. TEAM;CONF.;REC.

1. Nashville;4A-7;4-1

2. Shiloh Christian;4A-1;5-1

3. Joe T. Robinson;4A-7;3-3

4. Rivercrest;4A-3;6-0

5. Ozark;4A-4;4-2

6. Stuttgart;4A-2;5-0

CLASS 3A

RK. TEAM;CONF.;REC.

1. Harding Acad.;3A-2;4-1

2. Prescott;3A-5;4-0

3. Newport;3A-2;7-0

4. Hoxie;3A-3;5-0

5. Booneville;3A-4;5-1

6. Rison;3A-6;4-1

CLASS 2A

RK. TEAM;CONF.;REC.

1. Fordyce;2A-8;6-0

2. Gurdon;2A-5;4-1

4. Des Arc;2A-6;6-0

4. Junction City;2A-8;2-2

5. Poyen;2A-5;6-0

6. Bigelow;2A-4;6-0