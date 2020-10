VIERNES, 16 de OCTUBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado un total de 96,524 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 9 de octubre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 1,645 muertes y 86,447 personas recuperadas.

• El gobernador Asa Hutchinson anuncio el 14 de octubre que el estado pronto comenzará a usar equipos descartables cuyo costo será de $5 para realizar pruebas semanales de Coronavirus a empleados en ciertos distritos de escuelas públicas, en todas las prisiones del estado y en centros de desarrollo humano.

• Luego de varios días de incremento en el número de pacientes hospitalizados con Covid-19 en Arkansas, el 14 de octubre las hospitalizaciones bajaron a 587. Entre esos pacientes se incluyen 113 que estuvieron conectados a respiradores, un aumento a los 110 del día anterior. El estado alcanzo el número máximo de hospitalizaciones el 12 de octubre, siendo estas 608.

• El 14 de octubre, la Epidemióloga Estatal Jennifer Dillaha insto a los habitantes de Arkansas a colocarse la vacuna contra la gripe, citando el mayor riesgo de enfermedades graves en la población adulta y la muerte de un paciente el mes pasado quien contrajo Covid-19 y gripe al mismo tiempo.

• El 13 de octubre Hutchinson extendió por 60 días adicionales la emergencia de salud pública estatal en respuesta a la pandemia de Coronavirus. La orden primeramente declarada en marzo mantendrá en su lugar medidas tales como la protección de las responsabilidades civiles de los comercios y la expansión de la telemedicina, entre otras tácticas para detener la propagación del virus.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/oct/16/friday-oct-16-five-things-know-about-covid-19-arka/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/oct/16/bolaide-oktoba-16-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon/