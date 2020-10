VIERNES, 23 de OCTUBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas tiene 102,798 casos confirmados y casos probables de Covid-19 desde que comenzó la pandemia de acuerdo con datos aportados el 23 de octubre. Autoridades de salud del estado también reportaron 1,772 muertes confirmadas y muertes probables y 92,288 casos recuperados.

• El CDC cambió la definición de "contacto cercano" a quien se le requiere cuarentena por exposición a alguien infectado con el virus. La nueva recomendación define como "contacto cercano" a alguien quien haya estado a menos de 6 pies de distancia de una persona infectada por un total de 15 minutos dentro de un periodo de 24 horas, sin importar si esos minutos fueron consecutivos o divididos dentro de ese periodo de tiempo.

• Los casos acumulados esta semana en Arkansas superaron los 100.000, siendo 1,202 casos el más alto número diario el 22 de octubre.

• El Gobernador Asa Hutchinson informó el 20 de octubre que está limitando sus reuniones y actividades públicas luego de que una persona con quien se encontró el 16 de octubre resultó caso positivo de Coronavirus. Su anuncio fue dado a conocer el mismo día que el Director de Presupuesto del estado, el jefe estatal del Departamento Carcelario, un senador estatal y dos representantes del estado informaron que habían contraído el virus. Desde entonces, dos representantes más del estado han resultado casos positivos.

• La votación adelantada comenzó el 19 de octubre. El Departamento de Salud de Arkansas recomienda que los votantes tomen recaudos tales como el uso de tapabocas y mantenerse a 6 pies de distancia de otras personas. No se permite el uso de tapabocas que promuevan el nombre de candidatos. Algunos condados ofrecen lápices táctiles para que los votantes no tengan contacto manual con las máquinas de votación.



Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/oct/23/friday-oct-23-five-things-know-about-covid-19-arka/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/oct/23/bolaide-oktoba-23-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon/