Bõlaide, Oktoba 30: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Ilo wiik in erkein ej mel̗el̗e ko l̗alem im jej aikuj jel̗ā kaki kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Arkanjo in ewōr 109,712 wōran confirmed cases in covid-19, ekkar n̄an data im mel̗el̗e ko rar likūt ilo jibbon̄nin, Oktoba 30 raan eo. Ritōl ro ilo Jikin Ājmour eo an Arkanjo in rar bareinwōt ripoot ke 1,894 armej em̗ōj aer jako im 98,340 rar mour jen nan̄inmej in.

• Surgeon General eo an Arkanjo Greg Bledsoe ear kōm̗m̗an juon kōjjel̗a ilo Oktoba 28 raan eo ke ear teej im positive nan coronavirus. Secretary Solomon Graves jen Jikin Corrections eo an Arkanjo ekoba Budget Director eo rar bareinwōt positive ilo wiik eo ej jeml̗o̗kl̗o̗k.

• Epidemiologist eo an Arkanjo Jennifer Dillaha, ear ba ilo Oktoba 27 raan eo ke Jikin Ājmour eo rar lo an jino walōn̄l̗o̗k nōm̗ba in case in covid-19 ilo aer kar ekkejell̗o̗k ilo im̗on jar ko, im ejjab pād ilo rule ko an Jikin Ājmour, āinwōt jikin ko jet āinwōt im̗on m̗ōn̄ā ko im jikin concert ko ak jikin al ko.

• Ilo wiik ko rej mootl̗o̗k ewōr elōn̄ armej im ekoba ro jet jen jikin jerbal ko an jikin ājmour ilo Arkanjo in rar kōn̗aan kōm̗m̗ane juon statement ke kajojo ro ilo ion Arkanjo in ren lukkuun bōk waanjon̄ak ko em̗ōj letok āinwōt Konak masks ko ad im kajjion kadikl̗o̗k iaeo ko. Gov. Asa Hutchinson ear ba ilo Oktoba 27 eo ke aujpitōl ko rejjab maron̄ tōpar jon̄an aer handle e jon̄an lōn̄ in rinan̄inmej rein im rej covid-19. Ear bareinwōt kōm̗m̗an kakobaba ke ne enaaj l̗apl̗o̗k wōran jon̄an rinan̄inmej enaaj aikuj wōr kōm̗m̗an oktak.

• Naan in ear itok jen Jose Romero ilo Oktoba 27 raan eo ke ro ewōr aer 65 iio ak rūttol̗o̗k, ej errein armej ro im remaron̄ pidodo aer bōk nan̄inmej in covid-19. Secretary eo an Jikin Ājmour Jose Romero ear bareinwōt kwal̗o̗k ilo Oktoba 27 raan eo ke kajojo ro rej jukjuk im amn̗ak ion Arkanjo in ke rej aikuj lukkuun lale ejim̗we im jejjot ke bwe ren kōm̗m̗ane iaeo ko ak kobal̗o̗k ippān baam̗le ko jet ak nukid n̄an iien Thanksgiving im Christmas.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/oct/30/friday-oct-30-five-things-know-about-covid-19-arka/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2020/oct/30/viernes-30-de-octubre-cinco-hechos-importantes-sob/