VIERNES, 30 de OCTUBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha confirmado un total de 109,712 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 30 de octubre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 1,894 muertes y 98,340 personas recuperadas.

• El Director del Servicio Médico estatal, Greg Bledsoe, anunció el 28 de octubre que resultó positivo en la prueba de Coronavirus. El Secretario del Departamento Penitenciario, Salomon Graves y el Director de Presupuesto Jake Bleed informaron el 20 de Octubre que habían resultado positivos. Diez de los representantes estatales también resultaron positivos en la prueba de Coronavirus en la última semana y media, luego de sesiones de presupuesto de la Legislatura.

• La epidemióloga estatal Jennifer Dillaha informó el 27 de octubre que el Departamento de Salud ha registrado un número creciente de Covid-19 en grupos asociados a iglesias, las cuales no están sujetas al tipo de regulaciones que el Departamento de Salud aplica a los establecimientos tales como restaurantes y locales a donde se realizan conciertos.

• La afluencia de pacientes durante el fin de semana motivó a hospitales y otros proveedores de salud en el Noreste de Arkansas a emitir una declaración esta semana instando a los residentes a tomar precauciones tales como el uso de tapabocas y evitar reuniones concurridas. Si bien el gobernador Asa Hutchinson expresó el 27 de octubre que los hospitales están lejos de llegar a su máxima capacidad en el cuidado de pacientes de Covid-19, agregó que podrían necesitar realizar ajustes si el número de pacientes continúa en aumento.

• Mientras el número de infectados se eleva entre los residentes de Arkansas cuya edad es de 65 años o mayores, quienes son más propensos a padecer serias complicaciones con Covid-19, el Secretario de Salud Jose Romero expresó el 27 de octubre que los mismos deberían seriamente considerar si es conveniente realizar reuniones con grupos grandes de parientes durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias y Navidad.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

