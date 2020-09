Bõlaide, Jeptōṃba 4: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas in ewõr 63,081 oran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar likút ilo jibboñin, Jebtōmba 4 raan. Tibaatmen eo an State health officials ear bareinwõt ripoot e 861 joñan armej emōj aer jako im 56,889 raar mour jen nañinmej in.

• State in enaj bar jinoe kōpeļoke iien loļok rikalbuuj ro ilo jikin kalbuuj ko iien in ba kake enaj ilo allōñ in laļ, kōjeļā in ear itok jen officials ro ilo Jebtōmba 3, raan eo. Unin an kar bojrak loļok rikalbuuj ilo kar Maaj eo ej ñan jipañ kadikļok nañinmej in coronavirus ak covid-19.

• Eloñ jikuuļ ko jen kilaaj K-12 ilo aolepen state in raar maroñ oktak jen aer jikuuļ ilo imōn jikuuļ im rej jikuuļ wōt ilo online ilo imōko imweir im ilo week in rijkuuļ im rijerbal ro raar maroñ quarantined elkin wōt aer kar bōk nañinmej in covid-19. Ekkar ñan ripoot eo ear itok jen tipaatmen eo an state Health ilo Jebtōmba 2 raan eo, ear wōr tarrin joñan in 1,850 covid-19 cases ilo public jikuul ko, 106 keej in covid ilo private jikuul ko bareinwōt, im 556 keej ilo colleges im universities ko ilo Juun 15 raan eo im Okwōj 31 eo.

• Ilo Jebtōmba 3 raan eo, State officials ear ba bwe ilo Washington County ear lōñ keej kāāl ko, im ekōmman bwe en ļab tata nañinmej in ilo kar raan in wōt ba kake, ekōmman bwe en jelōte rijkuuļ in college ro. Ilo Jebtōmba 2 raan eo ear itok Data ak mļeļe ko jen University eo an Arkansas in, ke Fayetteville ear mōkaj an ettōr im wallōñļok joñan ar lōñļok rinañinmej ekōmman bwe jarlepju in rijkuuļ rein ren bōk kilaaj ko aer ilo online im bareinwōt rej aikuj loori laajrak ko emōj letok bwe jen kōnak wōt mask ko ad.

• Governor eo emōj an kōmmane juon kōttepar bwe mae Okwōj 190,000 armej ren teej elkin an kar ilok juon kōjjeļā ñan e im kojjeļā in ear itok jen White House

Translation: Marshallese Educational Initiative

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/sep/04/friday-september-4-five-things-know-about-covid-19/