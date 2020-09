VIERNES, 4 de SEPTIEMBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado un total de 63,081 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo i nformación publicada el 4 de septiembre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 861 muertes y 56,889 personas recuperadas.

• El próximo mes el estado comenzará una reapertura gradual de las visitas en persona a sus prisiones, lo anunciaron las autoridades el 3 de septiembre. Las visitas en persona a las instalaciones se suspendieron en marzo para frenar la propagación del Covid-19.

• Esta semana en todo el estado un número mayor de escuelas y clases del grado de primaria y secundaria cambiaron temporalmente al aprendizaje en línea, ya que los estudiantes y el personal fueron puestos en cuarentena después de estar expuestos al Covid-19. Según un informe proporcionado y revisado por el Departamento de Salud estatal el 2 de septiembre, hubo un total acumulado de 1,850 casos de Covid en escuelas públicas, 106 casos en escuelas privadas y 556 casos en colegios y universidades entre el 15 de junio y el 31 de agosto.

• Funcionarios estatales informaron el 3 de septiembre que los nuevos casos en el condado de Washington, que mostró el mayor incremento ese mismo día, fueron principalmente entre personas en edad universitaria. Datos publicados el 2 de septiembre por la Universidad de Arkansas en Fayetteville mostraron una tasa acelerada de nuevos casos de Covid-19 a pesar de que la mayoría de las clases se llevan a cabo en línea y de las recomendaciones que requieren el uso de cubre bocas en espacios cerrados.

• Por segundo mes consecutivo el estado no llego a concretar el objetivo de número de pruebas que el gobernador Asa Hutchinson se había propuesto. El gobernador había planteado una meta “Alta” de 190,000 pruebas para agosto después de mencionar haber recibido la certeza desde la Casa Blanca que las mismas se incrementarían después de la desaceleración que ocurrió en Julio por parte de los laboratorios comerciales.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/sep/04/friday-september-4-five-things-know-about-covid-19/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/sep/04/bolaide-jeptba-4-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-/