Local motor sports results

Local/regional

results

Crawford Co. Speedway

VAN BUREN -- Sunday night's feature race top finishers from Crawford County Speedway:

MODIFIED 1. Dalton McKenzie; 2. Jason Miles; 3. Robert Heydenreich; 4. Carl McDade; 5. Jared Russell.

B-MODIFIED 1. Zack Oliver; 2. J.R. Owens; 3. Dalton McKenzie; 4. Nick Artherton; 5. Tye Hollingsworth.

GRAND NATIONAL 1. Jamison English; 2. Jess Sims; 3. Thurman Blanton; 4. Ron Grover; 5. J.J. Harvey.

PURE STOCK 1. Glen Nordin; 2. Matt Rush; 3. James Poe; 4. Jessie Garner; 5. Andy Good.

MINI-STOCK 1. Jeremie Boyster; 2. Gary Clark; 3. Jenny Reynolds; 4. Stan Lewis; 5. Travis Boyster.

FRONT-WHEEL DRIVE 1. Mark Small; 2. David Steel; 3. Taylor Stokes; 4. Corey Howell; 5. Ricky Hunter.

Centerville Dragway

CENTERVILLE -- Weekend top finishers from Centerville Dragway with reaction time, dial-in in parentheses, elapsed time and speed:

Sunday

SUPER PRO

Casey Dilbeck.018(5.19)5.18132 John Tripp-.001f(5.86)----

SF Sonny Reevesbroke

SF Kirk Cunninghambroke

PRO/NO ELECTRONICS

Aaron Snyder.039(8.18)8.2279 Jakelene Lineberry-.007f(7.83)8.8590

SF Eric Foster.025(5.78)5.80117

STREET

Gary Hairston.096(10.2)10.1104 Dennis McKinney-.019f11.06)11.2091

SF Candy Etzkorn.023(12.80)12.8780

SF Don Holcomb.07012.9112.9975

JR. DRAGSTER

Thomas Williams.089(8.59)8/6273 Tara Williams-.047f(8.91)8.9572

SF Hannah Cossey.169(8.82)8.8670

SF Joe Brooks.167(9.37)9.3869

Saturday

STICK SHIFT

John Beason.110(6.63)---- Kent Morphew-.094f(7.88)7.9088

ALL-RUN BRACKET

Cody Rogers.022(6.70)6.7795 Bucky Mayfield.054(6.46)6.52106

Comp Cams Series

Sunday

COLUMBUS, Miss. -- Sunday night's feature race top finishers from the Comp Cams Super Dirt Series late model event at Magnolia Motor Speedway:

Logan Martin, West Plains, Mo. ($3,000) Spencer Hughes, Meridian, Miss. Morgan Bagley, Longview, Texas Timothy Culp, Prattsville Chad Thrash, Meridian, Miss. Neil Baggett, Shannon, Miss. B.J. Robinson, Shreveport Michael Arnold, Hattiesburg, Miss. Dane Dacus, Lakeland, Tenn. Brian Rickman, Columbus, Miss.

Others

Kyle Beard, Trumann Chad Mallett, Greenbrier Joseph Long, Bryant Hunter Rasdon, Jonesboro Drew Armstrong, Alexander

Lap leaders -- Martin 1-35. Top qualifier -- Martin, 14.611 seconds (92.396 mph). Heat winners -- Martin, Culp, Hughes, Baggett. B-Main winner -- Rick Rickman.

Saturday

BYRAM, Miss. -- Saturday night's feature race top finishers from the Comp Cams Super Dirt Series late model event at Jackson Motor Speedway:

Logan Martin, Meridian, Miss. Timothy Culp, Prattsville Brian Rickman. Columbus, Miss. Neil Baggett, Shannon, Miss. Morgan Bagley, Longview, Texas Chad Thrash, Meridian, Miss. Spencer Hughes, Meridian, Miss. Kyle Beard, Trumann Michael Arnold, Hattiesburg, Miss. B.J. Robinson, Shreveport

Others

Drew Armstrong, Alexander Hunter Rasdon, Jonesboro Chad Mallett, Greenbrier Joseph Long, Bryant

Lap leaders -- Martin 1-35. Top qualifier -- Martin, 15.112 seconds (59.555 mph). Heat winners -- Martin, Rasdon, Rickman, Culp. B-Main winner -- David Breazeale.

ASCS

MONROE, La. -- Saturday night's feature race top finishers from the American Sprint Car Series Mid-South/Lone Star region event at Monroe Motor Speedway with starting position in parentheses:

Tim Crawley (7), Benton Koty Adams (2), Haughton, La. Ernie Ainsworth (4), Bartlett, Tenn. Channin Tankersley (6), Arlington, Texas Dustin Gates (1), Haughton, La. Cody Gardner (5), Benton Joseph Miller (3), Cove Paxton Gregory (12), Poplar Grove Blake Jenkins (11), Alexander Cody Stacy (17), Port Lavaca, Texas

Others

Kevin Hinkle (16), Cabot Joseph Poe Jr. (14), Scott Landon Crawley (10) Benton

Heat winners -- Miller, Adams, Gates.

Lucas Oil Series

Saturday

PORTSMOUTH, Ohio -- Saturday night's feature race top finishers from the Lucas Oil Late Model Dirt Series event at Portsmouth Raceway Park with starting position in parentheses:

Hudson O'Neal, Martinsville, Ind. (8), $12,000 Jimmy Owens, Newport, Tenn. (2), $7,300 Tanner English, Benton, Ky. (15), $4,900 Jared Hawkins, Fairmont, W.Va. (14), $2,750 Shane Clanton, Locust Grove, Ga. (9), $3,650 Kyle Bronson, Brandon, Fla. (10), $3,200 Jonathan Davenport, Blairsville, Ga. (1), $3,500 Josh Richards, Shinnston, W.Va. (7), $2,900 Kody Evans, Camden, Ohio (17), $1,200 Tyler Bruening, Decorah, Iowa (13), $2,500

Others

Billy Moyer Jr., Batesville (16), $2,400

Lap leaders -- Owens 1-36, O'Neal 37-50. Top qualifier -- Tim McCreadie, 14.301 seconds (94.399 mph). Heat winners -- Davenport, Stormy Scott, Owens, Devin Moran. B-Main winner -- Evans.

Friday

JUNCTION CITY, Ky. -- Friday night's feature race top finishers from the Lucas Oil Late Model Dirt Series event at Ponderosa Speedway with starting position in parentheses:

Jonathan Davenport, Blairsville, Ga. (1), $12,000 Billy Moyer Jr., Batesville (3), $5,500 Mike Marlar, Winfield, Tenn. (7), $3,500 Zack Dohm, Cross Lanes, W.Va. (5), $2,750 Tim McCreadie, Watertown, N.Y. (12), $2,250 Tyler Erb, New Waverly, Texas (11), $1,800 Jimmy Owens, Newport, Tenn. (2), $1,500 Kyle Strickler, Mooresville, N.C. (4), $1,300 Hudson O'Neal, Martinsville, Ind. (16), $1,200 Kyle Bronson, Brandon, Fla. (8), $1,100

Lap leaders -- Davenport 1-50. Top qualifier -- Davenport, 13.696 seconds (98.569 mph). Heat winners -- Davenport, Moyer, Owens, Strickler. B-Main winner -- Michael Chilton.

MARS

Saturday

FAIRBURY, Ill. -- Saturday night's feature race top finishers from the MARS Racing Series event at Fairbury American Legion Speedway:

Bobby Pierce, Oakwood, Ill. ($10,000) Frank Heckenast Jr., Frankfort, Ill. Brian Shirley, Chatham, Ill. Tim Manville, Troy, Ill. Jason Feger, Bloomington, Ill.

Others

Billy Moyer, Batesville

Lap leaders -- Pierce 1-50. Top qualifier -- Taylor Scheffler, 12.939 seconds (69.557 mph). Heat winners -- Pierce, Heckenast, Feger, Moyer. B-Main winners -- Mike Provenzano, Ryan Unzicker.

Friday

FARMER CITY, Ill. -- Friday night's feature race top finishers from the MARS Racing Series event at Farmer City Raceway:

Jason Feger, Bloomington, Ill. ($5,000) Bobby Pierce, Oakwood, Ill. Shannon Babb, Moweaqua, Ill. Brian Shirley, Chatham, Ill. Billy Moyer, Batesville

Top qualifier -- Eric Smith, 12.987 seconds (69.300 mph). Heat winners -- Feger, Ryan Unzicker, Babb. B-Main winner -- Rich Bell.

Schedules

NASCAR Cup Series

SATURDAY Federated Auto Parts 400, Richmond, Va.

Sept. 19 Bass Pro Shops NRA Night Race, Bristol, Tenn.

Sept. 27 South Point 400, Las Vegas

Oct. 4 YellaWood 500, Talladega, Ala.

Oct. 11 Bank of America ROVAL 400, Concord, N.C.

Oct. 18 Hollywood Casino 400, Kansas City, Kan.

Oct. 25 Texas 500, Fort Worth

Nov. 1 Xfinity 500, Martinsville, Va.

Nov. 8 NASCAR Cup Series Championship, Avondale, Ariz.

NASCAR Xfinity Series

FRIDAY Go Bowling 250, Richmond, Va.

SATURDAY Virginia is for Racing Lovers 250, Richmond, Va.

Sept. 18 Food City 300, Bristol, Tenn.

Sept. 26 Alsco 300, Las Vegas

Oct. 3 Ag-Pro 300, Talladega, Ala.

Oct. 10 Drive for the Cure 250 presented by Blue Cross Blue Shield of North Carolina, Concord, N.C.

Oct. 17 Kansas Lottery 300, Kansas City, Kan.

Oct. 24 O'Reilly Auto Parts 300, Fort Worth

Oct. 31 NASCAR Xfinity Series Race at Martinsville, Martinsville, Va.

Nov. 7 Desert Diamond Casino West Valley 200, Avondale, Ariz.

NASCAR Truck Series

THURSDAY ToyotaCare 250, Richmond, Va.

Sept. 17 UNOH 200 presented by Ohio Logistics, Bristol, Tenn.

Sept. 25 World of Westgate 200, Las Vegas

Oct. 3 Sugarlands Shine 250, Talladega, Ala.

Oct. 16 NASCAR Gander Outdoors Truck Series at Kansas, Kansas City, Kan.

Oct. 25 SpeedyCash.com 400, Fort Worth

Oct. 30 NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series Race at Martinsville, Martinsville, Va.

Nov. 6 Lucas Oil 150, Avondale, Ariz.

IndyCar

SATURDAY Honda Indy 200 at Mid-Ohio Race 1, Lexington, Ohio.

SUNDAY Honda Indy 200 at Mid-Ohio Race 2, Lexington, Ohio.

Oct. 2 INDYCAR Harvest Grand Prix Race 1, Indianapolis.

Oct. 3 INDYCAR Harvest Grand Prix Race 2, Indianapolis.

Oct. 25 Firestone Grand Prix of St. Petersburg, St.Petersburg, Fla.