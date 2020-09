Viernes  11 de septiembre: Cinco cosas que debes saber sobre covid-19 en Arkansas       

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English and Spanish. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

● Arkansas ha confirmado un total de 66,406 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 11 de septiembre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 953 muertes y 61,245 personas recuperadas.

● El 11 de septiembre, funcionarios del estado de Arkansas informaron sobre los 1.107 nuevos casos de covid-19, siendo esta cifra el más alto incremento de casos en un solo día hasta ahora durante la pandemia.

● Esta semana más estudiantes y maestros de primaria hasta secundaria en todo el estado cambiaron temporalmente al método de enseñanza en línea, después de haber estado expuestos al covid-19. Conforme a un informe proporcionado por el Departamento de Salud del Estado el 10 de septiembre, había 525 casos activos de virus en escuelas públicas en esa fecha, 24 casos activos en escuelas privadas y 1.293 casos en colegios y universidades.

● De acuerdo con el último informe del Grupo de Trabajo de Coronavirus de la Casa Blanca con fecha del 6 de septiembre, Arkansas registro, la semana pasada, el sexto lugar en mayor número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes en comparación con otros estados y el decimotercer lugar en el más alto porcentaje más alto de pruebas que resultaron positivas.

● Al analizar el número de casos activos de Coronavirus entre los estudiantes de la Universidad de Arkansas, cerca de 1,000 esta semana en Fayetteville, los altos Directivos Administrativos consideraron un “giro” hacia la enseñanza en línea, pero estimaron que esa medida aún no es necesaria. El total de casos acumulados en el campus de la Universidad fue de 1315 según un reporte del Departamento de Salud emitido el 10 de septiembre.

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/sep/11/friday-september-11-five-things-know-about-covid-1/