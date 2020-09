VIERNES, 18 de SEPTIEMBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English and Spanish. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado un total de 71,614 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publica da el 18 de septiembre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 1,018 muertes confirmados y 65,941 personas recuperadas.

• El estado comenzó recientemente a publicar datos sobre "probables" decesos y casos relacionados con el virus, además de los casos confirmados. Los casos probables incluyen aquellos casos diagnosticados positivos por las pruebas de antígeno, que son menos precisas que las pruebas moleculares. Probablemente los decesos incluyen aquellos casos cuyas infecciones se diagnostican con pruebas de antígenos y personas cuyos certificados de defunción enumere covid-19 como un factor contribuyente a pesar de que nunca se probaron. El estado tenía 148 muertes probables y un total de 1,597 casos probables al viernes.

• El 16 de septiembre en la Universidad de Arkansas, Fayetteville, el presidente Joe Steinmetz anunció que el 21 de septiembre finaliza la suspensión de eventos en el campus. La suspensión, impuesta el 4 de septiembre fue para frenar la propagación del covid-19, y desde entonces los casos activos han caído de más de 900 a 305 al 16 de septiembre.

• Los últimos pronósticos de la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas anticipan cientos de muertes en Arkansas en el próximo mes y medio debido a Covid-19. El gobernador Hutchinson instó a la población 162n de Arkansas a tomar precauciones, como usar cubrebocas y permanecer seis pies de distancia de las personas que no pertenezcan al mismo hogar.

• Hutchinson anunció el 15 de septiembre que el estado había recibido suficientes equipos para realizar pruebas a 12,000 habitantes de Arkansas utilizando los 200 aparatos de prueba de antígenos que el estado adquirió en julio. Con los nuevos equipos en el estado, el estado está listo para distribuir aparatos de prueba a todas las unidades de salud de su condado.

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/sep/18/friday-september-18-five-things-know-about-covid-1/