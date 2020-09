Bõlaide, Jeptōṃba 25: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Ilo Arkansas in emōj aer kwalok im kamool bwe joñan in 79,049 armij renañinmij in covid-19 jen jinoe an kar walok nañinmij in, ekkar ñan kōjjelā eo raar kwalok ilo Jeptōmba 25 raan eo. Rijerbal ro jen jikin Ajmour raar kwalok bwe ewōr 1,246 reñaninmj im jako itok wōt jen nañinmij in covid 19, im 70,737 raar mour jen nañinmij in.

• Meñe nañinmij in edriklok ilo college ko, nañinimij in ajeeded wōt ilo mōn jar, jikin ilomej ko im bareinwōt jikin ko jej kōmane makitkit ko e im jejjab loor kakien ko einwōt kōttolok kōj jen droon im kanōk māāj ko ak (masks) ekkar ñan Epidermiologist ilo an kar ba Jeptōmba 23 raan eo.

• Ilo Jeptōmba 22 raan Gov. Asa Hutchinson ej lukkun karoñ armij in Arkansas bwe ren bōk wā in flu bwe Rijerbal ro ilo jikin taktō ko rejjab lañmwijidjid im obrak kōn armij ro renañinmij in flu im covid-19. Ilo Jeptōmba 21 raan emōj an mōn taktō ko karoñ armij bwe ren bōk wā in flu in. Ejjelok wōneen wā in flu in, bōtab renaaj jilkinlok wōneen kar takto nan mon injuren ak (insurance) eo am elañe konaaj lelok pepa in injuren ak (insurance) eo am.

• Bareinwōt Hutchinson ear wōnmaanlok wōt im ba ilo Jeptomba 22 raan bwe kōtōbar eo an state in ej ñan kōmane tarin 100,000 teej (test) in molecular covid-19 bwe en wōr tarin 1 million armij in Arkansas ren teej (test).

• Jen Jeptōmba 24 raan eo, state ear kwalok bwe ewōr joñan in 742 active case ko ilo mon jikuul ko an kien ak (public school) ko im 37 active case ko jen private school ko.

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/sep/25/friday-sept-25-five-things-know-about-covid-19-ark/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2020/sep/25/viernes-25-de-septiembre-cinco-hechos-importantes-/