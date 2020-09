VIERNES, 25 de SEPTIEMBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado un total de 79,049 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 25 de septiembre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 1,249 muertes y 70,049 personas recuperadas.

• Si bien los casos vinculados a las universidades han disminuido recientemente, la mayoría de las transmisiones parece estar vinculada a los servicios religiosos, los funerales y otras reuniones donde "no se siguen las pautas para el distanciamiento social y el cubrimiento facial", declaró la epidemióloga estatal Jennifer Dillaha el 23 de septiembre.

• El 22 de septiembre, el gobernador Asa Hutchinson instó a los habitantes de Arkansas a vacunarse contra la gripe este año, en parte para que los hospitales no se vean abrumados por los casos de gripe y covid-19. Las unidades del Departamento de Salud local de todo el estado comenzaron a ofrecer vacunas contra la gripe, algunas a través del servicio de autoservicio, a partir del 21 de septiembre. Las vacunas son gratuitas, aunque el Departamento facturará a los proveedores de seguros de salud si los pacientes tienen seguro.

• Hutchinson también informó el 22 de septiembre que el objetivo del estado era realizar alrededor de 100,000 pruebas moleculares de Covid-19 más para el 20 de octubre, de esa manera se le habrá tomado la prueba a un millón de habitantes de Arkansas.

• Hasta la fecha del 24 de septiembre, el estado había informado 742 casos activos en escuelas públicas y 37 casos activos en escuelas privadas. El informe del estado no incluye resultados de pruebas de antígenos menos precisos.

